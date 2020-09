'Porque la vida sigue', Andrea Legarreta regresa triunfal al programa 'Hoy' tras superar el COVID-19

Tal como lo anticipó a todos sus seguidores, Andrea Legarreta regresó a trabajar este lunes al programa matutino Hoy, tras ausentarse algunos días luego de haber dado positivo a COVID-19. Enteramente recuperada, la conductora de televisión se mostró feliz por recobrar su rutina, lo cual ha ocurrido de manera gradual, gracias a la favorable recuperación que ha tenido durante este periodo, en el que no dejó de compartir detalles de su estado de salud y de la evolución de la enfermedad. Por supuesto, la bienvenida por parte de sus compañeros fue inmediata, celebrando esta vuelta a los foros que simple y sencillamente ha sido de lo más especial para la también actriz que, entre otras cosas, aprovechó para presumir nuevo look.

“¡Fíjense nada más, esta rubia está de regreso!”, dijo Raúl ‘El Negro’ Araiza durante los primeros minutos del programa, anunciando la presencia de Legarreta, en medio de los aplausos de toda la producción y de los demás conductores de la emisión. Al mismo tiempo, el grito de emoción de “¡sí se pudo!” fue parte de ese cálido recibimiento, destacando la fortaleza con la que Andrea hizo frente a este duro episodio por el que atravesaron ella y su familia. Por fortuna, como lo ha dicho recientemente, todos se encuentran bien, aunque siguiendo las debidas precauciones como los médicos les indicaron en todo momento.

Visiblemente emocionada, Andrea expresó su sentir por la grata bienvenida al matutino, en el que incluso hizo un par de enlaces desde casa, como cuando confirmó al público que había dado positivo a COVID-19. “Además qué chulada de regreso. Gracias, yo también los amo, estoy muy feliz de volver…”, dijo frente a las cámaras, anunciando una charla en exclusiva con su médico, Víctor de la Puente, quien habló de la recuperación y el proceso que tuvo la conductora a lo largo de estos días. Legarreta recordó aquellos instantes de cuando permaneció hospitalizada, explicando al público un poco de los procedimientos que se aplican a cualquier persona que resulta contagiada con el virus.

La presentadora no dejó de agradecer por las atenciones que recibió, para destacar la labor de los profesionales de la salud. “Una vez más hacer extensivo el agradecimiento al doctor Pablo, al doctor Oliver y a todas las enfermeras, a toda la gente que labora en el hospital y en todos los hospitales. Gracias por su labor, gracias por seguir cuidándonos y te mando un abrazo fuerte…”, expresó Legarreta a su médico, a quien le tiene gran estima por el apoyo que le ha brindado en otros momentos de su vida. “Que, además decirles que el doctor Víctor de la Puente también me ayudó muchísimo cuando tuve púrpura, es uno de los médicos que me salvó, tengo que decirlo…”, agregó.

Renovada en su vuelta al foro

Cabe destacar que Andrea preparó todo con mucha anticipación para su vuelta a los foros de televisión. Recordemos que en días pasados dio un vistazo del procedimiento de belleza al que se sometió, pues aseguró que el impacto de la enfermedad se vio reflejado en su piel. Posteriormente, acudió al salón de belleza para poner en manos de los expertos su larga melena, la cual lució un poco más rubia frente a las cámaras, y tan guapa como siempre, eligiendo para esta ocasión un vestido color negro con escote recto. “Tenemos grandes médicos… pero es importante eso, ser responsables, es importante no tomar esos remedios que luego nos dicen… no sabemos si nos estamos haciendo un daño. Gracias una vez más a toda la gente que nos mandó buena vibra, gracias Magda, gracias a todo el equipo, gracias a la producción… porque la vida sigue”, dijo puntual Andrea.

