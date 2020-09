Salma Hayek y la foto con la que demuestra que luce tan espectacular como hace 20 años

Para Salma Hayek la edad es solo un número. A sólo un par de semanas de haber celebrado su cumpleaños número 54, la mexicana ha demostrado una vez más que se encuentra en su mejor época físicamente o, más bien, su belleza sigue intacta desde sus inicios; para muestra, el reciente comparativo que publicó en Instagram donde compartió una foto captada hace 20 años. Se trata de un par de imágenes de una campaña publicitaria que realizó a finales de los 90, en la que parece ataviada en un bikini en tono café. En las fotos, salta a la vista la torneada figura que conquistó al público hollywoodense en la cinta Del crepúsculo al amanecer, proyecto con el que la mexicana saltó a la fama internacional: “Esta foto es para una campaña de trajes de baño que hice en 1999”, se lee en la descripción de la imagen. La sorpresa vino cuando, esta mañana, Salma recreó estas instantáneas demostrando que el tiempo no pasa por ella.

Después de conseguir casi un millón de likes, con sus fotos del pasado, la actriz publicó la revancha y causó sensación al posar para dos imágenes, en las que también lució un bañador café (de una sola pieza): “#2020: Más de 20 años después de la foto de ayer. Lista para el fin de semana. ¡Qué tengan un buen viernes!”, escribió como descripción del álbum donde la vemos, recostada en el trampolín de una alberca que, no sabemos, si se trata de la de su casa en Londres. A diferencia de hace más de dos décadas, para esta improvisada sesión fotográfica utilizó un sombrero y unas gafas para protegerse del sol.

Las curvas de la actriz saltan a la vista en ambas imágenes, pues su cuerpo se ve igual que en los 90. Aunque en estas nuevas imágenes está usando un bañador de una sola pieza, hace unas semanas, durante su visita a Grecia, compartió un par de imágenes en las que aparece desayunando ataviada en un bikini negro con el que dejó al descubierto su escultural figura que consigue, según ha dicho, tratando de balancear su alimentación, pero no siguiendo un régimen en específico: “No importa cuál sea mi filosofía de dieta porque no la sigo. No tengo disciplina, creo que es por el agotamiento. Me encantaría encontrar un nutricionista que fuese capaz de decirme qué comer. Lo único que hago es no comer carne todos los días”, dijo en 2017, en entrevista para el New York Times.

Salma y sus dulces 54

El pasado 2 de septiembre, la actriz y productora celebró por todo lo alto su cumpleaños número 54, una edad que la inspiró para compartir varias fotos con las que robó suspiros en Instagram. Además de su belleza natural, durante este viaje, la veracruzana también derrochó estilo con sus outfits con los que, como siempre, marcó tendencia: “Estoy muy agradecida y orgullosa de todos y cada uno de mis 54 años. Gracias por todas las felicitaciones, especialmente a mis fans que hicieron un Instagram especial para mi cumpleaños. ¡Qué regalo!”, escribió la mexicana como descripción de un álbum donde aparece espectacular ataviada en un vestido amarillo, color que resaltó el tono de piel canela que tomó, tras varios días en la playa.

Durante este viaje, Salma también posó para otra foto donde se le ve guapísima, modelando un bañador negro, con el que comenzó a calentar motores para su festejo, en la víspera de su cumpleaños. La veracruzana acompañó esta instantánea de la frase: “¿Quién creen que cumple 54 años mañana? Por cierto, ¡esto no es un Throwback Thursday!”. Para sorpresa de todos sus fans, hace un tiempo, Hayek reveló por qué, hasta el momento, no ha recurrido a ningún recurso estético para mantener su belleza: “Tu cara se va a caer. Vas a tener que ponerte más y más cada vez. Así que, si lo vas a hacer, recomiendo que lo hagas tan tarde como puedas (…) Creo que la cirugía plástica es un gran riesgo”, le confesó a People.