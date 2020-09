Ana Bárbara habla sobre el nuevo y revelador proyecto fotográfico de María Levy

Desde hace más de 14 años, Ana Bárbara es una figura muy importante en la vida de los hermanos Levy, María, Paula y Emiliano, los tres hijos de la fallecida Mariana Levy. Cuando la cantante llegó al altar con José María Fernández El Pirru, en 2006, asumió un rol de madre para los chicos quienes, de cariño, le llaman mamá. El compromiso de la intérprete de Bandido con los hijos de su ex es tan fuerte que la relación continúa intacta hasta la fecha, incluso, con María, la mayor quien, aunque no es hija de El Pirru, también es muy cercana a la cantante. En ese sentido, como parte de las entrevistas con las que está promocionando su nuevo sencillo, El Consejo, la cantante fue cuestionada sobre la última decisión laboral de María quien, recientemente, debutó vendiendo material fotográfico en una plataforma para mayores de edad.

Según dio a conocer hace unas semanas la fotógrafa, este nuevo espacio en internet fue creado para compartir material visual que, de acuerdo con la descripción en su perfil, no se “atreve” a publicar en Instagram. A tenor de las fotos que, sí comparte en esta red social, las imágenes muestran, de manera artística, su cuerpo. La decisión de la primogénita de Mariana Levy ha dado mucho de qué hablar, incluso, algunos medios han revelado que su abuelita, Talina Fernández, está inconforme con esta decisión; sin embargo, hasta el momento, La dama del buen decir, no ha hecho ninguna declaración.

Quien sí comentó qué opina de la decisión de María fue Ana Bárbara quien, demás, reveló que ya habló con Talina Fernández sobre esta situación en la que, aseguró, respaldan a María: “Platicamos, pero al final acabamos apoyando lo que son y lo que hacen, ni modo, son sus vidas”, comentó durante una entrevista para el programa Suelta la Sopa. El año pasado, María Levy habló de lo especial que es la cantante en su vida, durante una entrevista para el programa Un Nuevo Día: “Ana fue como una mamá para mí. Cuando dicen ‘ay si, Ana Bárbara ¿qué?’, no, o sea es como mi mamá, la adoro. Ella se echó un paquetote que no le tocaba y además de ser una mamá para mis hermanos, lo fue conmigo también. Yo me acuerdo el tiempo que pasaba con ella, en ningún momento me sentí excluida, ni incómoda, ni no parte de la familia”, comentó la fotógrafa en aquella ocasión.

Ana Bárbara y su gran compromiso con los hijos de Mariana Levy

En 2010, cuando Ana Bárbara y El Pirru anunciaron su divorcio, la cantante le concedió una entrevista a Pati Chapoy en la que reveló que, a pesar de la separación, seguiría cumpliendo con su papel de madre con los hijos de su ex: “Yo lo único que te digo es que las promesas las cumplo y ahora que ya saben qué paso, porque Pirru se sentó con ellos y ya les dijo. Paula ya me confrontó, por así decirlo, o me preguntó: ‘Mami ya sé la situación, pero estoy contenta porque vamos a tener dos casa’, entonces, para mí ese espíritu que tienen ellos de lucha, son niños que perdieron a su madre, que se aferran a lo que tienen (…) lloré mucho cuando me dijo eso, pero es verdad, ellos aquí tiene una casa y una madre que siempre los va a abrazar y siempre los va a cuidar”, comentó con lágrimas en los ojos.

Aunque Pirru siempre fue muy discreto con los detalles de la separación con Ana Bárbara que compartió con la prensa, el año pasado, habló como pocas veces del papel que la cantante jugó para sus hijos mayores, Paula y Emiliano, quienes la siguen llamando mamá: “En su momento, fue una imagen importantísima en la vida de mis hijos y eso se nota; eso se ve ahora que van, vienen, estamos todos juntos, yo quiero mucho a los hijos de Ana Bárbara, convivimos nosotros, conviven ellos”, comentó en entrevista para Ventaneando.