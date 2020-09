Andrea Legarreta y el tratamiento al que se sometió: 'Después del COVID mi piel quedó terrible'

De muy buenos ánimos, Andrea Legarreta retoma sus actividades tras superar la difícil etapa de salud por la que atravesó, luego de que en días pasados diera positivo a COVID-19. Ya recuperada, la conductora ha puesto manos a la obra para lucir radiante en su próximo regreso a los foros del programa televisivo Hoy, por lo cual se ha sometido a un tratamiento de belleza, pues como ella misma reveló, parte de las consecuencias de la enfermedad se vieron reflejadas en su piel. Y claro, todo ha marchado muy bien para ella y su familia en estos instantes, en los que permanece de lo más motivada contando con el apoyo de sus fieles seguidores, a quienes ha puesto al tanto de toda la situación.

Andrea tomó sus redes sociales para compartir algunos vistazos del procedimiento que se realizó, a través de un par de historias en Instagram que grabó desde la clínica. “Les voy a contar que después del COVID mi piel, de verdad, terminó totalmente deshidratada, terrible…”, comentó durante los primeros segundos del video, en el que su médico aprovechó para explicar que dicho tratamiento consiste solamente en hidratar y tensar la piel. “De verdad que es maravilloso, gracias ‘doc’, eres mi pastor. Mi piel ya pedía a gritos tu presencia, gracias ‘doc’, te quiero”, se escucha decir a la también actriz, quien permaneció de lo más sonriente en todo momento, al mismo tiempo en que el especialista le aseguraba que quedaría espectacular.

Pero eso no fue todo, porque al día siguiente de su visita a la clínica, Andrea acudió muy puntual a su cita en el salón de belleza, en donde se puso en manos de los profesionales para cuidar de su melena de como siempre lo ha hecho. “De verdad, ya literal necesitaba hojalatería y pintura…”, dijo entre risas, mientras la estilista parece realizarle unas mechas. Por supuesto, también se consintió con una pedicura y muy emocionada grabó parte de la sesión, dejando ver el detalle que eligió llevar en las uñas de los pies, unas pequeñas estrellitas.

Lista para volver al programa Hoy

Cabe destacar que desde el inicio de la enfermedad, Andrea siempre se mantuvo muy optimista, incluso cuando tuvo que permanecer hospitalizada debido a un cuadro de neumonía. Ahora, la presentadora de televisión ha pasado la página de ese episodio, destacando lo bien que ha logrado sentirse estos días en los que alista su regreso al trabajo. “Yo ya estoy lista. En realidad, gracias a Dios, noté una diferencia muy importante, la noté desde hace un par de días, a la hora de por ejemplo respirar profundo, de hablar mucho, de subir escaleras, ya no me sofocó… Ya no tengo la neumonía que tenía hace varios días, obviamente mis pulmones siguen sanando, pero la diferencia ha sido abismal”, contó el pasado 14 de septiembre durante un enlace en vivo desde su casa con el programa Hoy.

En aquella ocasión, Andrea habló de cómo se encuentra su familia y de cómo vivieron la experiencia de atravesar por esta enfermedad. “Lo que sucedió es que a todos nos dio al mismo tiempo, obviamente son grados distintos. Ellos, por indicaciones del doctor, no se hicieron la prueba porque eran evidentes los síntomas de cada uno y digamos que nos dio al mismo tiempo. Todavía quedan algunos estragos, en el sentido de que no todos tenemos bien el olfato y el gusto, el cansancio sobre todo es el síntoma que nos queda, pero la realidad es que ya no somos contagiosos…”, explicó Legarreta, quien ha definido esta experiencia como una “prueba superada”, según dijo en su plática con el matutino.

