'Sabes que siempre pensé que eras muy guapo', qué dijo Jennifer Aniston para ruborizar a Brad Pitt

La pareja que en su momento conformaron Brad Pitt y Jennifer Aniston fue una de las más entrañables de Hollywood, sin embargo, eso no impidió que al final tomaran caminos separados. 15 años después de que se divorciaran, estos dos actores siguen atrayendo la atención a donde quiera que van, y más si llegan a coincidir en algún evento, tal como sucedió a finales de enero en los SAG Awards. Aquel encuentro en Los Ángeles no sólo fue lo más comentado durante días, sino que incluso ilusionó a muchos con la posibilidad de una reconciliación, cosa que nunca ocurrió. Pero para satisfacción de los fans de esta icónica expareja, hace unos días se dio nuevo encuentro, del cual ahora han llamado la atención ciertos coqueteos, aunque hayan sido de ficción.

Tal como se anunció el pasado mes de agosto, Brad y Jennifer participaron en una interpretación a distancia vía Zoom junto a otras grandes estrellas de Hollywood: Matthew McConaughey, Morgan Freeman, Julia Roberts, Shia LeBeouf, John Legend, Sean Penn, entre otros. Estas celebridades se sumaron a la lectura en vivo del libreto de la comedia adolescente Fast Times in Ridgmont High. Este evento digital, organizado por el comediante Dane Cook y transmitido por Facebook, fue un éxito rotundo, pues lograron recaudarse más de 50 mil dólares, que como se había indicado en un inicio, se destinarían a la organización benéfica CORE (Community Organized Relief Effort).

Brad fue quien inició la conversación con su ex mujer antes de entrar de lleno a la lectura de su parte del libreto. “Hola, Aniston”, saludó la estrella de Once Upon a Time in Hollywood​. “Hola, Pitt”, contestó ella. “¿Cómo te va?”, continuó el galán de 56 años, quien en la cita virtual se dejó ver con un look de lo más despreocupado, compuesto por un T-Shirt verde y una crecida y alborotada melena. “Bien cariño, ¿cómo estás?”, siguió la protagonista de Friends, quien por su parte se dejó ver también muy casual y usando unas gafas. “Todo bien”, agregó el galán, para finalizar el intercambio de saludos y formalidades, eso sí, siempre con una sonrisa natural y derrochando sinceridad y buena vibra.

Lo que muchos no esperaban era que el encargado de repartir los papeles de Fast Times in Ridgmont High hizo una travesura, tal vez sin intención, pues en un momento dado, los personajes de Brad y Jennifer tuvieron un breve coqueteo. “Hola Brad. Sabes que siempre pensé que eras muy guapo...”, comentó Aniston, quien en la historia tomó el lugar de Linda Barret, mientras que su ex marido encarnó a Brad Hamilton. “Creo que eres muy sexy. ¿Vendrías conmigo?”, continuó la actriz en su lectura. Ante estas palabras, un evidente coqueteo en la historia, Pitt no pudo evitar reír, incluso se comentó después en redes sociales que los colores de su rostro subieron de tono justo en ese momento.

El comentado encuentro en los SAG Awards

Esta interpretación virtual ha sido la primera en 19 años que Brad y Jennifer trabajan juntos, pues en 2001 el actor participó como actor invitado en Friends, en un capítulo de la octava temporada. Si bien en ese entonces eran pareja, en la pantalla el personaje de Pitt no simpatizaba mucho con Rachel, interpretaba con Aniston. Tras su separación en 2005 luego de cinco años de matrimonio, estos actores no volvieron a ser visto juntos hasta apenas el pasado mes de enero. Desde que se anunciaron a los nominados para los SAG Awards, se supo que habría grandes posibilidades que la ex pareja favorita de Hollywwod se reencontrara, y así fue. El esperado momento se produjo y no decepcionó a nadie, pues Brad y Jennifer no sólo se saludaron en al backstage de los premios, sino que incluso se dieron un abrazo que quedó inmortalizado en fotos.

