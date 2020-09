En medio de rumores sobre el nacimiento de su bebé, Gigi Hadid comparte fotos de su embarazo

Después de vivir un embarazo muy privado que, la mayor parte del tiempo pasó en confinamiento por la contingencia sanitaria, Gigi Hadid sorprendió esta tarde a sus seguidores en Instagram al publicar un álbum con fotos inéditas de su feliz estado. Según compartió en este post, esta serie de fotos, donde mostró su pancita en todo su esplendor fueron tomadas hace unos meses, cuando tenía 26 semanas: “El tiempo se pasa volando”, escribió en al pie de estas imágenes donde muestra su baby bump. Esta sorpresiva publicación coincide con los rumores que rodean el supuesto nacimiento de su hija, luego de las publicaciones de que Bella y Mohamed Hadid, hermana y papá de la modelo, realizaron en Instagram donde dejaron entrever que la modelo pudo haber debutado ya como mamá.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Mientras la prensa asegura que la nueva integrante de los Hadid ha llegado al mundo, la top model juega al despiste con estas fotos donde aparece luciendo un look muy casual, en el que combinó un gorro, un crop top negro con un pans a juego. En estas imágenes Gigi posó desde varios ángulos, algunos provocaban que su pancita aparentara mayores dimensiones. Este post de Gigi provocó la reacción de más de 3 millones de sus seguidores, entre ellos varias de sus colegas sobre la pasarela como Adriana Lima, Emily Ratajkowski y Hailey Bieber. En las imágenes, Gigi aparece al lado de uno de los caballos que la familia posee en su granja de Pennsylvania, donde pasó prácticamente todo su embarazo al lado de su novio y papá de su bebé, Zyan Malik.

VER GALERÍA

Los rumores del supuesto nacimiento de la hija de Gigi comenzaron a correr luego de que Mohamen Hadid escribió en Instagram: “Hola, bebé, soy yo, con el corazón tan feliz como puedo tenerlo. Te deseo el sol y la luna, te deseo una vida muy feliz. Que sepas que el abuelo estará siempre cerca, haré todo cuanto esté en mi mano por ti. Cuando me enteré de que venías de camino, sonreí y tuve que secar una lágrima de mi rostro. Esa lágrima indica que mi corazón siempre te pertenecerá”, se leía en una nota, escrita de su puño y letra que compartió en su perfil de Instagram que, horas después fue eliminada.

Pero el mensaje del papá de Gigi no fue el único que levantó sospechas entre los seguidores de la modelo fue la publicación que, el pasado 15 de septiembre, realizó la hermana de Gigi, Bella quien, con una divertida foto, se refirió al nacimiento de su sobrina: “11 de junio de 2020… dos bollos en el horno, excepto que el mío es de mi hamburguesa y el de Gigi y Zayn es un ángel. Los quiero a los dos muchísimo, no puedo dejar de llorar”, escribió la modelo provocando la reacción de varios fans de Gigi que se emocionaron por el posible anuncio del nacimiento.

VER GALERÍA

Gigi y su discreto embarazo

Hace unos meses, durante un Live en Instagram, donde Gigi mostró por primera ocasión su baby bump, la top model explicó por qué decidió vivir su feliz estado alejada de los reflectores y rodeada por el amor de su familia: “Mucha gente está confundida por qué no comparto más, pero… ¡estoy embarazada durante una pandemia! Obviamente mi embarazo no es lo más importante que pasa en el mundo. Esa es una razón por la que he sentido que no debo compartirlo salvo con mi familia y amigos. Obviamente mucha gente ha perdido la vida por el coronavirus, además del movimiento BLM (Black Lives Matter) por lo que sentí que nuestra presencia en las redes debe usarse para eso”, explicó.