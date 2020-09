Por primera vez, la chica que se ha visto con Brad Pitt se refiere a Angelina Jolie

Con el paso de los días, el nombre de Nicole Poturalski, quien se rumora es la nueva novia de Brad Pitt, continúa acaparando titulares. Recordemos que desde aquella escapada que la pareja dio por Francia semanas atrás, algunos detalles de su relación comenzaron a salir a la luz. Gracias a eso, supimos que en marzo de 2019 ambos ya disfrutaban de algunos encuentros públicos, pues fueron captados por primera vez por los paparazzi durante un concierto en la ciudad de Los Ángeles. A la par de esos acontecimientos, las redes sociales de la guapa modelo tampoco han pasado desapercibidas por los fanáticos del galán de Hollywood, quienes han aprovechado una reciente publicación de la chica de origen alemán para dar pie a una conversación, en la que ella se desmarca de sentir algún tipo de resentimiento contra Angelina Jolie.

Todo comenzó cuando el 15 de septiembre, Poturalski publicó en Instagram una fotografía en la que aparece luciendo un ceñido vestido color naranja, posando de lo más casual con unas gafas de sol en un jardín. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó este par de postales: “La gente feliz no odia”. De inmediato, un seguidor dio respuesta a estas palabras, aludiendo a supuestas diferencias que ella y Pitt tendrían con Angelina. “Si es así, ¿por qué Brad y tú odian a Angelina? Practica lo que predicas, mujer”, escribió el usuario, aunque de acuerdo con Entertainment Tonight, el comentario fue borrado.

Por supuesto, tales señalamientos no pasaron inadvertidos por la modelo, quien de manera sutil se dispuso a poner fin a cualquier controversia, expresando un breve pero contundente mensaje. “No odiamos a nadie”, escribió. Las muestras de apoyo tampoco faltaron, pues una de sus amistades no dudó en respaldar sus dichos. “Más fuerte, para la gente de atrás”, a lo que Nicole respondió sin dar más explicación. “Amamos, apoyamos, sonreímos. La vida es hermosa, un gran beso”, dijo la chica de 27 años, que ha guardado total discreción a lo largo de este tiempo sobre su relación con Brad.

En su interacción con los seguidores, Nicole también explicó por qué razón ha decidido tomarse el tiempo para borrar comentarios negativos, luego de que un usuario le llamara “inmadura” por emprender ese tipo de acciones. “No, borro los comentarios que ofenden porque nadie necesita odio en esta página, es por eso que adiós de inmediato”, comentó la alemana, dando muestra de lo mucho que ama interactuar por este medio, en el que suele dar pistas de lo bien que la pasa durante esta etapa, en la que dedica la mayor parte de su tiempo a viajar y a disfrutar de los paseos al aire libre.

El parecido de Nicole con Angelina

Tan pronto se supo del supuesto nuevo romance de Brad, la identidad de la chica quedó al descubierto, pues entre otras cosas su parecido físico con Angelina es simplemente enorme. La pareja atrajo toda la atención al ser vista llegando a la ciudad de París a finales del mes de agosto, desde donde partieron al aeropuerto de Le Castellet, al sur de Francia. Se cree que posteriormente, ambos se trasladaron a Château Miraval, una millonaria propiedad que Pitt adquirió con Jolie en 2011. Por aquellos días además se supo que Nicole lleva 10 años en el mundo de la moda, que habla cinco idiomas y que se encuentra trabajando en Los Ángeles.

