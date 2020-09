Horacio Pancheri se dice abierto a una nueva paternidad junto a Marimar Vega

Lo que inició como un romance discreto y lejos de los reflectores, se ha convertido para Marimar Vega y Horacio Pancheri en una relación solida y llena de amor. La pareja disfrutó hace poco de unas vacaciones de ensueño en la Polinesia francesa, donde celebró el cumpleaños de la actriz. En este escenario paradisiaco, el actor argentino no perdió la oportunidad de recordarle a su novia cuán enamorado está de ella, pues le dedicó lo más románticos mensajes. Con su noviazgo marchando viento en popa, hay quien se ha preguntado si estos famosos ya están pensando en dar un paso más adelante en su relación, incluso en si han considerado iniciar una familia. Cuestionado al respecto, el galán de telenovela se dijo abierto a la posibilidad y contó cómo han sido los últimos meses junto a la intérprete.

Salvo por sus inolvidables días en la Polinesia francesa, Horacio y Marimar se mantuvieron los últimos meses en una estricta cuarentena en Los Ángeles, experiencia que les sirvió para crecer como pareja. “La verdad que hay parejas para las que estando juntos en la cuarentena fue muy difícil, pues porque la mayoría de la gente tiene sus trabajos, se va todo el día de su casa y vuelve a la noche, entonces al estar 24/7 con una pareja…”, comentó el intérprete argentino en un encuentro con medios, declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano. “A nosotros nos fue muy bien, fortalecimos la relación, así que esto está bueno”, aseguró.

“Estamos muy contentos, pasamos la cuarentena en Los Ángeles, seis meses ahí conviviendo, hicimos un gran equipo, así que ella está en Los Ángeles unos días más cuando vuelva empezaremos a grabar”, comentó el actor. Y es que luego de regresar de sus vacaciones, el actor y Marimar tuvieron la oportunidad de es estar juntos unas semanas más, pero ahora él se ha trasladado a México, pues tiene en la agenda las grabaciones de La Mexicana y el Güero, telenovela protagonizada por su connacional Juan Soler. Sin embargo, dentro de poco volverán a reunirse, pues ambos trabajan juntos en El juego de las llaves, serie cuya segunda temporada se rodará próximamente.

Tranquilo y feliz al hablar de su relación amorosa, Horacio también fue cuestionado sobre el tema de la paternidad. El actor es padre de Benicio, un pequeño que vive con su madre en Argentina, y a quien él no ha podido ver debido a las medidas implementadas en medio de esta pandemia. Y ante la posibilidad de convertirse nuevamente en papá, ahora junto a Marimar, Pancheri se manifestó abierto, aunque reconoció que no es un tema del que hayan hablado como pareja todavía. “No lo platicamos todavía, pero puede ser”, declaró. Eso sí, aseguró que en caso de que llegaran a darse la oportunidad de buscar un bebé juntos, éste sería “hermoso, como la mamá”.

Marimar Vega y la maternidad

Hace unos meses la actriz sostuvo una charla a corazón abierto con su amiga Rosana Nájera un live en Instagram, en la que ambas hablaron del tema de la maternidad. En su turno, Marimar señaló que la posibilidad de convertirse en madre no está cerrada, aunque reconoció que todavía tiene muchas dudas. Además, contó que debido a esta situación, hace un año decidió congelar sus óvulos. “Hice todo el proceso y me pegó horrible, porque hormonalmente es un horror; después empecé con que no, ya no quiero, ahorita estoy ahí, en el no quiero, no sé. Me cuesta, porque pasa el Día de las Madres y entra el cuestionamiento de, ¿será que nunca voy a poder experimentar ese amor que tanto dicen?”, dijo sincera en la platica el pasado mes de mayo. “Yo recuerdo que nunca he estado clarísima en ser mamá; de hecho, al día de hoy, no sé si quiero, ya sé que tengo 36 años”, comentó entonces.

