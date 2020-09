¿Qué pasará con el debut de Nina Rubín en las telenovelas luego de que su familia enfrentara el COVID-19?

La noticia del próximo debut de Nina Rubín en las telenovelas, en la nueva historia de Televisa, Te Acuerdas de Mí, coincidió con la situación de salud por la que atravesaron ella y su familia, luego de que su mamá, Andrea Legarreta, confirmara en días pasados haber dado positivo a COVID-19. Y aunque por fortuna la conductora del programa Hoy ha librado la enfermedad, tal y como ella lo dio a conocer en su momento, sus hijas y su esposo, Erik Rubín han tenido que permanecer en confinamiento, siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas. Eso sí, siempre con una actitud de lo más positiva. Debido a esta circunstancia, han surgido algunas dudas de lo que ocurrirá con la participación de la jovencita en esta producción, pues las grabaciones arrancaron este 14 de septiembre.

Con toda claridad, Carmen Armendáriz, quien encabeza este proyecto, dio detalles de los planes que tiene para Nina, que desde el primer instante dijo estar ilusionada por esta gran oportunidad en la pantalla chica. “Nina está bien, vamos a atrasarlo lo más posible para que se pueda hacer su prueba y salga negativa…”, comentó la productora televisiva durante una entrevista concedida a Las Estrellas, en donde reiteró el enorme interés que tiene porque la hija menor de Andrea Legarreta sea parte de la nueva historia, en la que compartirá créditos con Gabriel Soto. “Sin problema, a todo se ajusta uno”, aseguró.

Lo cierto es que conforme pasan los días, la situación va mejorando en todos los sentidos para los Rubín Legarreta, tal y como lo explicó Andrea el lunes pasado durante una transmisión con el programa Hoy, y en la que habló de cómo se encuentra su familia. “Todavía quedan algunos estragos, en el sentido de que no todos tenemos bien el olfato y el gusto, el cansancio sobre todo es el síntoma que nos queda, pero la realidad es que ya no somos contagiosos. El virus tiene un lapso de tiempo en donde tú estás activo y eres contagioso, ahora ya no. De hecho, son los primeros días de que aparecen los síntomas, pero en este caso, nosotros más que estar como libres de COVID, la realidad es que ya no está activo…”, contó.

Lo significativo de su debut en las telenovelas

Por ahora, no hay nada que a Nina le arrebate la ilusión de su esperado debut en las telenovelas, pues además este capítulo de su vida profesional cobrará mayor relevancia por las características que cumplirá su personaje, el cual estará ligado al del interpretado por el actor Alessio Valentín. “Yo nunca he tenido novio, cuando leí el libreto y vi las escenas dije ‘qué bonita historia’, porque es una historia muy bonita. ‘Faby y Edy’, que son mi personaje y el de Alessio, son muy diferentes pero conectan, entonces hay una conexión muy bonita como algo que te puedes relacionar…”, dijo en entrevista con el programa Hoy.

En ese mismo espacio, Legarreta también platicó con Carmen Armendáriz, a quien reveló otro aspecto por el cual el papel interpretado por su hija será simplemente inolvidable. “Nina no ha tenido novio nunca, la otra vez llegó y me decía ‘mamá, aquí dice beso’, y entonces Mía le decía ‘¡tu primer beso va a ser actuado!’…”, comentó entre risas, enteramente feliz por ver el desempeño que ha logrado tener la jovencita sobre los escenarios, que a su corta edad ha participado en proyectos de doblaje, cine y teatro.

