Juan Soler da detalles de cómo se lleva con Maki: ‘Tengo una gran relación con ella’

Hace apenas unos días Maki le confesó a sus seguidores en Instagram por qué ha elegido mantener una relación cercana con su exesposo, Juan Soler, papá de sus hijas Mía y Azul. La actriz les contó que, a pesar de que decidieron separarse en noviembre de 2018, se mantienen muy unidos como familia, situación de la que recientemente el actor también habló. En entrevista para el programa Hoy, el argentino detalló que, aunque pasan mucho tiempo juntos, no piensan en una segunda oportunidad como pareja, más bien, han comenzado a construir su nueva dinámica familiar: “Mira yo con Maki, es extraordinaria, la quiero muchísimo y tenemos una gran relación. La pandemia la pasamos juntos, no revueltos, juntos, que son dos cosas diferentes, pero tengo una gran relación con ella y no, yo tampoco regresaría con ella”, explicó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El protagonista de La mexicana y el güero aseguró que en los últimos meses han enfocado sus energías en fortalecer sus lazos familiares pues, por su papel de papás de Mía y Azul, saben que deben mantenerse unidos: “Me parece una gran persona, un gran ser humano seguir conservando su imagen y mi relación con ella. Hoy estamos empezando a transitar los primeros pasos de una gran y entrañable amistad que va a durar toda la vida”. En ese sentido, Maki concuerda con su exesposo, al menos, eso fue lo que publicó hace unos días cuando, como recomendación, compartió con sus seguidores cómo afronta la separación: “Si te llevas bien con tu ex la vida será más fácil y tus hijos siempre te lo agradecerán”, escribió en una de sus historias de Instagram, donde también compartió un clip, captado hace unos meses, donde se ve a los dos dando un paseo en moto.

VER GALERÍA

Desde que Maki y Juan Soler anunciaron su separación, dejaron claro que la realizarían en cordialidad: “Queremos compartirles la decisión tomada como pareja, de mutuo acuerdo, muy meditada, desde el cariño y respeto que nos tenemos de poner una pausa en nuestro matrimonio. Separarnos y darnos un tiempo”, compartieron en el comunicado con el que hicieron oficial su divorcio. En aquel momento, los actores revelaron que fue la distancia (él vive en México y ella en Miami con sus hijas) la causante de este rompimiento: “Esta decisión es ajena a terceras personas. Nuestra relación sufrió una fractura debido a la distancia que se mantuvo a causa de los proyectos que ambos realizamos en diferentes países”, explicaron en aquella ocasión.

Aunque como pareja la relación terminó, Juan y Maki se mantuvieron cercanos. De hecho, en marzo pasado, la actriz anunció que regresaba a vivir a México, razón por la cual pasó la cuarentena en nuestro país; sin embargo, en cuanto la frontera con Estados Unidos se abrió regresó a Miami con sus hijas, aunque ha revelado que pronto estará de regreso en nuestra ciudad. Desde que comenzó la contingencia, Maki se ha mantenido muy activa en Instagram donde hace unas semanas reveló que tiene más de nueve meses soltera: “No (salgo con nadie). Llevo más de nueve meses solita, todo un récord, jajaja. No sé si es culpa del coronavirus o es que ya maduré. Pero bien ¿eh?, muy contenta”, confesó.

VER GALERÍA

La cuarentena en familia

En las publicaciones que compartió hace unos días, Maki ventiló cómo eran sus paseos durante la cuarentena, tiempo que estuvo viviendo en la casa de Juan Soler en la Ciudad de México: “Me sacaban a orear en la pandemia”. En ese sentido, el actor ya había dado detalles de cómo pasó el confinamiento con sus hijas: “Tengo a mis hijas viviendo conmigo en mi departamento. Ahí están las nenas desde el 12 de marzo que no salen (…) Nuestros paseos son: yo me subo a la camioneta y con las ventanas abiertas salimos a dar una vuelta, vamos a La Marquesa y paseamos”, comentó en abril pasado el argentino a Televisa Espectáculos. Todo parece indicar que Maki y Juan han conseguido protagonizar una de las separaciones más cordiales del medio y así lo explicó ella en Instagram hace poco: “El amor se transforma, espero que lo logren, besos”.