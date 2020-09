Con el corazón en la mano, Paulina Goto despide a su papá: 'Amor, eso fuiste'

Son instantes difíciles para Paulina Goto, quien ha tenido que enfrentar la lamentable partida de su padre, el señor Eduardo Gómez Gerling. Con el sentimiento a flor de piel, la estrella dedicó a su progenitor una sincera despedida a manera de homenaje, mensaje que vino acompañado con un álbum de fotos de diversos momentos que disfrutó a su lado, entre ellos una imagen de la reciente celebración de su cumpleaños número 29, apenas en julio pasado. Tan transparente como suele ser, la actriz se mostró agradecida por las muestras de apoyo que ha recibido de sus fanáticos y amigos cercanos, con quienes compartió la importante lección de amor que su papá sembró en ella, citando con toda claridad cada una de sus palabras.

“La luz y la fuerza están dentro de ti, no hay nada en el mundo que no puedas lograr, hay que abrir el corazón. Porque el amor siempre perdona a un corazón que se equivoca, porque el amor te da fuerza cuando tienes las alas rotas, porque el amor es esperanza, porque el amor es lo que importa, el amor siempre te salva de un corazón que ya no canta (palabras de mi papá) …”, escribió la actriz en sus redes sociales, recordando la importante lección que su padre le dio sobre el amor, misma que atesora con mucho cariño y con la que le ha rendido un merecido homenaje. “Amor, eso fuiste papá, y nuestro corazón se queda lleno…”, agregó.

Finalmente, Paulina se mostró agradecida con todos aquellos que le han expresado su cariño en este instante tan complicado, inmersa en un mar de emociones que a toda luz ha dejado ver a través de su publicación. Sin embargo, la estrella ha sido de lo más discreta, sin dar detalles de las causas de este deceso que ha tomado a todos sus seguidores y amigos del medio por sorpresa. “Gracias a todos por sus mensajes, su presencia y todas las muestras de cariño para nuestra familia”, concluyó la intérprete, quien siempre mantuvo un estrecho apego a su papá, tal cual lo dejó ver en más de una ocasión.

Paulina no contuvo las ganas de incluir en esta despedida las fotos más lindas junto a don Eduardo, como la celebración de sus cumpleaños, algunas reuniones familiares, un par de postales de cuando era muy pequeña, y otra de la ocasión en que él mismo la acompañó siendo su guitarrista sobre el escenario. Recordemos que a ambos siempre los unió su inmenso amor por la música, tal cual la también cantante lo demostró en varias de sus publicaciones en redes sociales. Una de las más entrañables es sin duda la que dio a conocer el Día del Padre, cuando ella y su progenitor interpretaron frente a la cámara algunas de sus canciones favoritas.

Las muestras de apoyo de los famosos

Tras dar a conocer la noticia, la protagonista de telenovelas como Vencer El Miedo o El Vuelo de la Victoria ha recibido los mensajes más lindos de sus amigos del medio, como Ariadne Díaz, quien fue una de las primeras en escribirle. “Un abrazo enorme Pau”. Otra de las famosas que se conmovió con la noticia también fue Renata Notni. “Te mando mucho cariño Pau, lo siento mucho”. De la misma manera, Ana Brenda Contreras dedicó algunas palabras a su compañera. “Lo siento muchísimo Pau, un abrazo apretado”. Dulce María fue otra de las famosas que se conmovió con la noticia, expresando su sentir de la manera más sincera. “Dios los bendiga y los conforte, Pau. Te mando un abrazo enorme a ti y a tu familia, lo siento mucho”.

