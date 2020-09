Maki sobre su relación con Juan Soler: ‘Si te llevas bien con tu ex, la vida será más fácil’

Desde que Maki y Juan Soler anunciaron su separación, en noviembre de 2018, los actores han dado cátedra de cómo se protagoniza un divorcio en cordialidad. Aunque en los últimos meses la argentina había preferido no dar más detalles de su vida personal, aprovechó ese 15 de septiembre para compartir con sus seguidores algunos videos que captó cuando estuvo en nuestro país, en marzo pasado. La también conductora aprovechó estos clips, donde se ve dando un paseo en moto por Reforma, para hacer referencia al Día de la Independencia en México, situación que la hizo recordar los recorridos que su exmarido le daba por la ciudad cuando estuvo viviendo aquí, dichas publicaciones provocaron la reacción de sus seguidores que la cuestionaron sobre cómo es actualmente su relación con el papá de sus dos hijas, Mía y Azul.

Primero, Maki aclaró que estas imágenes no eran recientes, pues ella actualmente se encuentra en Miami, con sus hijas, mientras que su ex está en nuestro país grabando La mexicana y el güero: “Es un tbt. No se espanten jajaja… tardes de motos con Juan. Que de verdad, qué bien me cae, suertuda”, escribió sobre uno de los videos. Casi de inmediato compartió una imagen en la que se ve en la moto, mirando a la cámara, y en la que escribió: “Si te llevas bien con tu ex la vida será más fácil y tus hijos siempre te lo agradecerán”. La actriz reveló que este es un cuestionamiento que le hacen frecuentemente: “Para mi bienestar, cuando me preguntan es eso”, se lee en esa misma foto.

En otra publicación, la argentina confesó que, durante los meses que estuvo viviendo en México, cuando comenzó la contingencia sanitaria, disfrutaba con Juan de estas breves salidas: “Me sacaban a orear en la pandemia”, escribió. En esta historia, Maki reveló cómo la relación con el actor se encuentra en otra etapa: “El amor se transforma, espero que lo logren, besos”. La argentina aprovechó estos videos para sumarse a las fiestas patrias en nuestro país: “Tan espectacular, como México no hay dos. Gracias mi México”. También comentó sobre cuánto echa de menos nuestro país: “Me urges México, ya mero”.

Soltera desde hace nueve meses

A través de Instagram, Maki mantiene una estrecha relación con sus seguidores a quienes hace unos días les confesó que está soltera: “No (salgo con nadie). Llevo más de nueve meses solita, todo un récord, jajaja. No sé si es culpa del coronavirus o es que ya maduré. Pero bien ¿eh?, muy contenta”, reveló. Hace unos meses también les confesó por qué en Instagram continuaba usando el nombre de Maki Soler, mismo que ya cambió: “Uso el apellido Soler porque al tener mi cuenta verificada en Instagram no me deja cambiar el nombre del usuario tan fácilmente, las oficinas de están cerradas, yo no soy buena con la tecnología”.

Aunque decidieron poner punto final a su historia como marido y mujer, Maki y Juan sostienen una excelente relación como padres de sus hijas, de hecho, fueron ellas quienes acompañaron al actor durante la pandemia: “Tengo a mis hijas viviendo conmigo en mi departamento. Ahí están las nenas desde el 12 de marzo que no salen (…) Nuestros paseos son: yo me subo a la camioneta y con las ventanas abiertas salimos a dar una vuelta, vamos a La Marquesa y paseamos. No se pueden bajar en ningún lado porque todo está cerrado, pero tenemos esos paseos”, comentó el argentino, hace unos meses, a Televisa Espectáculos.