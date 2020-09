'El Güero' Franco se abre sobre la química con Camila Sodi: 'Es impresionante'

La cercanía que mantienen Luis Ernesto ‘El Güero’ Franco y Camila Sodi ha sido parte de la conversación a lo largo de un tiempo, incluso despertando rumores de un posible romance, aunque entre los dos solo existe una linda amistad. Sin embrago, la razón detrás de todo esto no es más que su trabajo en la serie televisiva Falsa Identidad, la cual estrenará su segunda temporada a finales de septiembre. Recordemos que en días pasados, Sodi dio incluso un revelador adelanto en donde aparece en un apasionado beso con su compañero, escena que si bien retrata la ficción, dio mucho de qué hablar en su momento por la notable química que ambos han consolidado frente a las cámaras.

Al respecto, ‘El Güero’ habló en una reciente entrevista, en la que dio detalles de su trabajo junto a Camila, quien ha fascinado con su participación en esta historia que ha tenido gran aceptación por parte del público. “La química que yo tengo con Camila Sodi es impresionante, es una delicia trabajar con ella…”, dijo el intérprete para el programa de espectáculos Suelta la Sopa, espacio en el que dio muestra del entusiasmo que lo invade en este instante, a tan solo pocos días de que Falsa Identidad 2 sea estrenada, esto tras retomar las grabaciones luego de que la producción hiciera una pausa a raíz de la pandemia.

Eso sí, al hablar de la química en pantalla, el galán no dudó en referirse a la relación de amistad que mantiene con Camila, y de cómo han hecho frente a los rumores sobre un posible romance a lo largo de todo este periodo. “Son puros chismes y nos reímos. En la primera temporada yo estaba recién divorciado, ella estaba saliendo de una relación y sacaron fotos de escenas, estábamos en personaje, inventaron un chisme de ahí…”, dijo visiblemente tranquilo y hasta un poco sonriente, para luego rematar su comentario tan directo como suele ser. “Si tuviera una relación no me tengo que esconder de nada, pero simplemente no existe nada, es una bonita amistad…”, dijo.

En otro momento, durante una charla con el programa matutino Un Nuevo Día, ‘El Güero’ también evocó aquellos primeros instantes en que los dos lograron conectar con sus interpretaciones, lo que los ha convertido en parte de los personajes favoritos de la serie. “Yo ya la conocía pero nunca había trabajado con ella y cuando nos tocó hacer el call back para la primera temporada, desde la primera escena que hicimos juntos fue ‘esta es la química que se necesita en la pantalla…”, dijo.

Disfrutando de la soltería

Tras finalizar su relación sentimental con Marimar Vega, Luis Ernesto Franco ha decidido enfocarse de lleno en sus proyectos profesionales, dejando fluir todo lo relacionado con los asuntos del corazón y dándose el tiempo necesario hasta que llegue la mujer indicada. “No lo veo como tiempo perdido, es como tiempo invertido, o sea me estoy convirtiendo en la persona que quiero que llegue”, explicó el actor en enero en una entrevista con Mara Patricia Castañerda, en donde también recordó un ejercicio que hizo con un amigo, el cual lo hizo reflexionar al respecto. “'A ver, dime tres cualidades que buscas en la persona que deseas en tu vida’, (y yo le dije) ‘tal, tal, tal’, (y él continuó) ‘¿tú eres eso?’. Y yo me quedé pensando: ‘Ups, pues creo que no del todo’”. Y fue así que se dio cuenta de que debía trabajar en sí mismo para conocer a la mujer indicada. “Conviértete en eso y cuando te conviertas en eso, esa persona va a llegar”, aseguró.

