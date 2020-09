Brad Pitt y Jennifer Aniston, los protagonistas de un nuevo y esperado reencuentro La ex pareja se ha reunido de manera virtual durante la lectura de 'Fast Times in Ridgemont High'

Una pareja que hizo historia, a la cual los fanáticos recuerdan con mucho cariño, es sin duda la que formaron Jennifer Aniston y Brad Pitt, quienes luego de poner punto final a su romance en 2005, han preservado una linda amistad. Tras ese suceso que tomó por sorpresa a Hollywood, tuvieron que pasar varios años para que se diera un reencuentro público entre ambas estrellas, mismo que finalmente ocurrió en enero de este año, durante la celebración de la pasada edición de los SAG Awards, instante que quedó para el recuerdo en las fotografías de aquel momento que se convirtió en lo más comentado de la noche. A unos meses de aquel episodio, los actores han vuelto a dar una sorpresa, pues esta vez han reaparecido juntos, aunque de manera virtual debido a la pandemia, ¿de qué se trata?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Los exesposos formaron parte de la mesa de lectura del guion del clásico juvenil titulado Fast Times in Ridgemont High, la cual estará disponible para todos los seguidores a partir del próximo 17 de septiembre, esto a través de los perfiles en redes sociales de la organización de Sean Penn, denominada CORE y también Reform Alliance, entidades que brindan ayuda a personas en prisión durante la pandemia. Los primeros vistazos de esta divertida sesión en la que además participan otras figuras como Julia Roberts, Matthew Mcconaughey y John Legend, salieron a la luz este 14 de septiembre, generando expectativas en torno al encuentro que sin duda los seguidores esperan con muchas ansias.

VER GALERÍA

En la imagen promocional de la lectura, se observan los rostros del elenco, entre ellos el de Jennifer, quien aparece visiblemente sonriente y muy atenta, luciendo su característica melena rubia. Por otro lado, se puede ver a Brad también regalando una espontánea sonrisa, con un look más casual de melena larga y un poco de barba. Gracias a esto, la conversación en redes ha girado en torno a los años dorados de la ex pareja, que además ha preferido llevar con discreción los detalles en torno a su ruptura, la cual ocurrió en muy buenos términos, tanto así que se supo que el año pasado, Pitt acudió como invitado al cumpleaños número 50 de Jennifer, según reportaron en su momento medios como el Daily Mail.

VER GALERÍA

Por el momento, tampoco se han dado a conocer los personajes que interpretarán Brad y Jennifer, aunque todo indica que se encuentran felices por participar en este acto benéfico, que originalmente estaba pactado para ser transmitido el 20 de agosto, aunque fue pospuesto hasta septiembre. Lo cierto es que esta sería la primera vez que los exesposos colaboran juntos, tras 19 años de haber aparecido en pantalla, por lo que la lectura del guion cobra gran relevancia.

La inolvidable noche de los SAG Awards

Aquella velada del 19 de enero, Brad y Jennifer pudieron platicar tras bambalinas, celebrando el triunfo que consolidaron durante la pasada entrega de los SAG. La estrella fue premiada como mejor actriz en una serie dramática con The Morning Show, mientras que el galán se alzó como ganador en la categoría de mejor actor de reparto por la película Once Upon a Time in Hollywood. En las imágenes se les mira sonrientes, e incluso en un momento él la toma de la mano para luego brindarse un abrazo, como si el tiempo no hubiera pasado entre los dos. Por supuesto, aquella conversación acaparó todos los titulares y dio pie a algunas especulaciones, aunque quedó claro que entre ellos solo prevalece una linda amistad.

VER GALERÍA