Angelique Boyer abre su corazón sobre cómo es la convivencia con el hijo de Sebastián Rulli

El amor crece cada día entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes disfrutan al máximo de su noviazgo, teniendo muy claros los términos en que han planteado su relación sentimental a lo largo de estos seis años. Por tal motivo, han descartado la posibilidad de celebrar alguna boda en el futuro, apostando siempre por el enorme cariño y el respeto que los mantiene unidos. Al mismo tiempo, la guapa actriz también ha dicho que la idea de ser mamá no está entre sus prioridades por ahora, por lo que prefiere enfocarse en otros aspectos de su vida. Sin embargo, eso no significa que la paternidad sea un asunto ajeno para la pareja, pues como bien sabemos, hace ya diez años el argentino tuvo un hijo de su anterior romance, el pequeño Santiago, con quien la intérprete lleva una linda convivencia de la que recientemente ha dado detalles.

Angelique se sinceró durante una entrevista concedida a Javier Poza, en Radio Fórmula, con motivo del estreno esta noche de Imperio de Mentiras, historia que protagoniza. En ese espacio, y al ser cuestionada sobre la idea de convertirse en madre, se expresó tan directa como suele ser. “Realmente yo sigo pensando en que tal vez no sea mamá, es algo que de momento a mí no me mueve y humanamente, mundialmente, históricamente, cada vez menos…”, dijo, para luego hablar de cómo ella y su novio desempeñan en conjunto un rol similar al de ser papás. “Sebas tiene un hijo, entonces de alguna manera esa mecánica en nuestra relación existe, porque cuando está Santi es prioridad, y hacemos cosas para Santi y se vuelve la mecánica de Santi, entonces es muy divertido y es muy agradable…”, contó.

La actriz, que se encuentra feliz por la estabilidad que hoy define su vida, ahondó en los aspectos de su cercanía con Santiago, por quien tiene un cariño muy especial, pues además lo ha tratado desde que era pequeño. “Conocer a un niño tan lindo que siempre ha sido tan dulce conmigo, que es el reflejo de la educación que le han dado sus padres, que son adorables y muy divertidos y muy sensibles, entonces él es eso. Sí lo disfrutamos, lo tenemos en conjunto con Sebas. Sebas tiene una familia muy hermosa, muy numerosa, yo tengo una familia muy chiquita, entonces me complementan muy bien…”, agregó.

Su postura frente al matrimonio

Antes de finalizar su charla, Angelique no dudó en hablar del matrimonio, una circunstancia sobre la cual ella y Sebastián han reflexionado, poniendo de frente, ante todo, el bello noviazgo que han consolidado. “Del matrimonio, no creemos en el matrimonio, creemos más bien en la idea de luchar todos los días por estar juntos, un papelito no va a hacer que lo quiera más, tal vez pasa al revés, eso es lo que más bien hemos visto. Creo que vamos un poquito en contra de esos estándares de la sociedad que nos han pautado que así debe de ser…”, declaró la actriz de lo más sonriente.

Sin más rodeos, la estrella habló de lo respetuoso que ha sido su padre ante sus elecciones, pues asegura que él mismo tiene claros todos y cada uno de los aspectos que hoy rodean a su familia, por lo que si se trata de brindar amor a los más pequeños, no existe ningún pretexto para poder hacerlo. “Hoy en día mi papá me dice, ‘yo no te pido que te cases’, sería feliz que le diera un nieto… pero sabe que si no, existe Santi, tengo sobrinitos y los sobrinitos por parte de Sebas, también Fernanda Castillo que también me va a dar un sobrinito…”, dijo sonriente, dejando ver lo mucho que esa noticia la ha emocionado.

