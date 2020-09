Los Pinal celebran, juntos y por todo lo alto, el cumpleaños de doña Silvia

Fue el pasado sábado 12 de septiembre que doña Silvia Pinal cumplió años; sin embargo, fue hasta este domingo cuando sus hijos y parte de sus nietos la celebraron con una íntima reunión realizada en su casa, ubicada al su de la Ciudad de México. Rodeada por sus seres queridos, incluidos Sonia Gascón y Rafael Herrerías, dos de sus grandes amigos, la diva del cine mexicano sopló las velitas de su pastel en esta fiesta que estuvo amenizada por el cantante Fernando Cravioto y un mariachi con el que, por supuesto, su hija Alejandra realizó un palomazo. A través de redes sociales varios miembros del clan compartieron fotos y videos con los que mostraron lo divertida que estuvo doña Silvia durante todo su festejo. Este cumpleaños resultó muy especial para la primera actriz, tras recuperarse de la operación de cadera que le realizaron en mayo pasado, luego de que sufrió una caída en su casa.

Sonriente y muy conmovida por las muestras de cariño, por parte de su familia, doña Silvia tuvo un breve encuentro con la prensa a quien le dijo: “Me siento bien, me siento feliz, me siento llena de ilusión, me gusta lo que está pasando y espero que todo se componga que ya no vengan bichitos de otro planeta”. Sobre cuál fue su deseo en este día, comentó: “No he pedido nada, pedir me parece que no es correcto, no tengo que pedir, tengo que dar. Mi vida la he vivido llena de felicidad, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero siempre con éxito, la vida me ha tratado muy bien y no me puedo quejar”, detalló dejando claro que llega plena a este cumpleaños.

Por su parte, su hija Alejandra Guzmán también habló sobre qué es lo más lindo de tener a su mamá sana y llena de vida: “Admirarla y ver cómo sigue trabajando, sigue teniendo ideas, siempre ha sido una madre cariñosa y trabajadora, nos ha enseñado muchísimo, es un matriarcado bellísimo y la verdad la admiro, aparte de amarla”, comentó durante esta reunión con los medios de comunicación donde, también estuvo presente Apolo, el miembro más pequeño de la dinastía Pinal, quien tiene a doña Silvia encantada con sus simpatía.

Además de sus hijos, vimos en este festejo a Stephanie Salas, nieta mayor de doña Silvia, quien acudió en compañía de su hija Camila Valero. A través de redes sociales, la actriz y cantante le dedicó un sentido mensaje a su abuelita quien es una de las figuras femeninas más importantes en su vida: “Festejando a mi segunda madre, ¡mi abuela querida! Mi inspiración, mi sangre, mi todo. Felicidades a mi amada Mame, que la vida nos diga dando la oportunidad de estar a tu lado, muchos años más. Te amo”. Otro que también se manifestó por redes sociales fue el único hijo varón de la actriz, Luis Enrique Guzmán, quien le escribió: “Madre, qué honor haber compartido tu cumple, que Dios te tenga sana e igual de feliz que siempre”.

Michelle Salas y su virtual participación en el cumpleaños

A la distancia, Michelle Salas, bisnieta de doña Silvia, con quien tiene una relación muy cercana, también se hizo presente. Aunque no pudo viajar a la Ciudad de México para estar en el cumpleaños de su bisabuela, la influencer no quiso perderse este importante acontecimiento familiar y echó mano de la tecnología para hacerse ser parte del cumpleaños de su bisabuela y a través de una videollamada con la que la felicitó, además la vimos muy activa reaccionando a las publicaciones del clan en redes, como a las fotos de su mamá, donde escribió: “Las amo, lo mejor de mi vida”, se lee en una imagen donde aparece Stephanie al lado de doña Silvia, donde el cuadro de la diva del cine, pintado por Diego Rivera, aparece como telón de fondo.