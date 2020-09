José Ron de Ariadne Díaz: 'La quiero mucho' El actor habló de la posibilidad de volver a trabajar junto a su ex novia, con quien ahora conserva una linda amistad

A lo largo de los años, José Ron ha consolidado una de las carreras más exitosas en la pantalla chica, por tal motivo se ha convertido en el galán del momento. Eso sí, su experiencia frente a las cámaras también lo ha llevado a manejarse con total discreción, sobre todo en los asuntos relacionados con su vida personal, como lo ha reiterado en ocasiones anteriores. A propósito de las noticias que han surgido en torno a su participación en la nueva telenovela de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia?, -y en la que su exnovia Ariadne Díaz será la protagonista-, el galán opinó al respecto, aunque lo hizo sin confirmar nada y dando prueba de la gran estima que tiene por la guapa actriz.

Durante una entrevista concedida al programa televisivo El Gordo y la Flaca, el intérprete se refirió a Ariadne de la mejor manera y habló de posibilidad de actuar junto a la guapa tapatía, en el que sería uno de los reencuentros más esperados entre los fanáticos. “Si se da, muy lindo, porque es muy talentosa, sé también la forma de trabajar de Ari, la quiero mucho…”, comentó el actor, destacando el profesionalismo de Ariadne, quien decidió regresar por la puerta grande con este proyecto, tras mantenerse un tiempo alejada de los foros de grabación refugiada con su familia en su bella casa de Puerto Vallarta.

Al ser cuestionado sobre su participación en esta nueva telenovela, que tendrá como fecha de estreno febrero de 2021, Ron no dudó en responder, siempre reservado con sus palabras y dejando en incógnita los detalles relacionados con este proyecto. “La historia es buenísima, es muy divertida, es también muy diferente a lo que yo he venido haciendo, entonces hay que esperar…”, dijo el galán. Y ante la incertidumbre que ha originado esta noticia, luego que se mencionara el nombre de otros actores como candidatos a interpretar al protagonista masculino, dijo: “Creo que Juan sabrá quién es el actor para ese personaje, que es un personaje también muy bonito, hermoso, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa y si se da, a divertirme, a pasarla bien…”.

¡Que siempre sí!

Tras las declaraciones que hiciera José Ron en días pasados, en las que afirmaba que no había nada asegurado para el papel protagónico masculino en ¿Qué le pasa a mi familia?, Juan Osorio, productor de la historia, confirmó al galán como parte de su elenco. “José Ron es una figura que en Estados Unidos gusta mucho… a nosotros nos funciona mucho en Televisa. Qué bueno que él aceptó, es un personaje bien diferente a los que ha hecho él. Es un personaje en donde tiene que manejar el amor, la tragedia y la comedia. Para cualquier actor es un gran reto, entonces eso le llamó la atención y vamos a cuidarlo y vamos a hacer las cosas lo mejor posible que se pueda…”, dijo el productor en entrevista con Javier Poza, para Radio Fórmula.

En ese espacio, Osorio también habló del talento de Ron como actor y de la gran popularidad que ha alcanzado con su trabajo en las telenovelas, expresando las razones por las cuales él considera el éxito ha sido rotundo para el tapatío, quien disfruta al máximo de esta etapa de grandes oportunidades. “Pasa una cosa muy particular con José Ron, es una gente muy sencilla, trabajador y ahorita se ha puesto de moda porque no se ha movido del ladrillo. Él está muy consciente de lo que es esta carrera y que hay que aprovechar los momentos que te tocan y de repente no sabes lo que venga…”, dijo.

