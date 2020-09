¿Qué está haciendo Jacky Bracamontes en Berlín? La conductora se encuentra en Alemania trabajando en un proyecto del que no ha querido revelar detalles

A sólo unos días de su regreso a México, luego de pasar la cuarentena en Miami, Jacky Bracamontes ha hecho de nuevo sus maletas, esta vez, para emprender su primer viaje de trabajo tras el confinamiento. Después de haber estado desde marzo pasado con sus hijas, en casa, la conductora se ha separado por primera ocasión de ellas, quienes se quedaron en la Ciudad de México bajo los cuidados de su esposo, Martín Fuentes, mientras ella voló a Berlín. Desde hace un par de días, la tapatía utilizó su cuenta de Instagram para anunciar su arribo a Alemania hasta donde se trasladó para realizar un proyecto del que no ha querido revelar más detalles que su estancia en aquel país. Aunque está feliz de retomar su vida profesional, echa de menos a sus cinco pequeñas con quienes ha estado en contacto a través de videollamadas.

El pasado 8 de abril, Jacky sorprendió a sus más de 6 millones de seguidores en esta red social con una foto, en la que posó sentada en una banqueta de la ciudad y que acompañó de la frase: “¡Buenas noches, Berlín!”, escrito en alemán. Tras anunciar su llegada, Jacky continuó compartiendo varias imágenes de su estancia allá, hasta donde viajó con su equipo de trabajo, que incluye su maquillista y peinador quienes la están acompañando en esta aventura donde ha requerido de una producción con la que luce espectacular. Aunque ha sido muy cuidadosa de lo que publica, en una de las instantáneas resalta un look como de conducción en el que aparece, de espaldas, frente a las luces de lo que parece un foro de televisión.

En otra serie de publicaciones, la vemos luciendo un maquillaje espectacular y un peinado estilo pin up que, más bien, parece la forma en la que su peinador consigue las ondas perfectas en su cabellera. Aunque en las fotos aparece impecable, la conductora ha comenzado a sentir los efectos del jet lag y, por la diferencia de horarios, ya no tiene muy claro que hora es en México y así lo dejó ver en su último post: “Ya no sé qué horas son y en qué día vivo”, escribió. Jacky lleva cuatro días en Berlín donde, además de trabajar, en los momentos que ha tenido libres ha aprovechado para visitar los lugares más icónicos de la ciudad.

Aunque Jacky no quiso revelar qué proyecto es el que la tiene en Alemania, muchos de sus seguidores le preguntaron que, si el motivo de su viaje se debe a las grabaciones de La suerte de Loli, telenovela de Telemundo, en la que la tapatía tendrá una participación especial, según dio a conocer en junio pasado: “¡Feliz de regresar a la actuación de la mano de @Telemundo con mi querida @Silvianavarroyya!”, escribió en Instagram. Se sabe, la historia contará la vida de una productora que ha tomado la decisión de no ser madre, tras varios intentos fallidos por encontrar al amor verdadero; sin embargo, tras la inesperada muerte de su mejor amiga, su realidad dará un giro al convertirse en la tutora legal de los hijos de su amiga.

Jacky Bracamontes y su guardería en casa

Antes de poder realizar este viaje a Berlín, Jacky disfrutó casi seis meses de su faceta como mamá de tiempo completo. Con ayuda de Martín Fuentes, la conductora se entregó a este papel que la mantuvo muy ocupada durante la pandemia, aunque estaba feliz de poder pasar tiempo con las niñas, hubo un tema que sí le costó mucho trabajo y ese fue el de colaborar con sus hijas mayores en las clases en línea, una tarea que no resultó nada fácil, tomando en cuenta que cursan diferentes grados: “Ahora sí, oficialmente soy la maestra, imagínense con las tres más grandes. Está increíble, pero híjole, cómo uno admira a las maestras, cómo uno se quita el sombrero. Hasta ahora que a las mamás nos ha tocado ser mamás y maestras a la vez, digo, ¡no inventes!, como que el Día del maestro tengo que lucirme con los regalos a las maestras”, le confesó la conductora a sus compañeras de Netas Divinas, en abril pasado.