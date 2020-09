'Cada día más enamorada de León', África Zavala tras debutar como mamá

Con el corazón lleno de ilusión, África Zavala y León Peraza escriben este nuevo capítulo en su vida, tras haber debutado como papás de un hermoso bebé al que han llamado León, tal cual lo compartimos en exclusiva a través de ¡HOLA! a finales del mes de agosto. A tan solo poco tiempo del inicio de esta bella etapa, que ha venido acompañada de inolvidables sorpresas, la actriz ha abierto su corazón para revelar cómo se encuentra en este instante, en el que su romance con el galán venezolano simple y sencillamente ha cobrado fuerza con el paso de los días. Por tal motivo, la estrella no ha dudado en expresar las palabras más sinceras para referirse a su amado, quien al igual que ella ha dedicado todo el tiempo para brindar todo el apego y cuidados al nuevo integrante de la familia.

Sin más rodeos, África habló del notable giro que ha dado su historia de amor con León tras dar la bienvenida a Leoncito, como llaman de cariño al bebé, que a pocos días de haber nacido ya da muestra de la estrecha conexión que guarda con su papá. “La verdad, cada día más enamorada de León. Leoncito bebé lo ama cuando se lo pone en el pecho, se tranquiliza, sabe que es su papá y yo feliz de haber escogido ese papá tan amoroso…”, dijo sonriente la actriz durante una entrevista televisiva con el programa matutino Hoy. Precisamente, la intérprete se sinceró sobre ese suceso que fue trascendental entre ambos y que hoy recuerda con mucho cariño. “Lo que hemos vivido en el parto fue increíble, tuvimos una conexión que creo que eso pues lo vamos a tener toda la vida, muy contenta, cada día más enamorada de él y viviendo los dos felices esta etapa…”.

Por otro lado, la protagonista de telenovelas reveló algunos detalles de la llegada del pequeñito, quien se encuentra saludable y disfrutando en casa de los primeros abrazos de sus papás. “Leoncito pesó 3 kg 200, midió 50 cm, le pusieron una calificación de 9 -10 y bueno, estamos felices porque está sano y todo perfecto…”, explicó, para luego compartir un poco de su rutina como mamá, entusiasmada por todas aquellas lecciones que podrá aprender de ahora en adelante. “Estoy a favor de amamantar a mi bebé, eso es lo que estoy haciendo, hay muchas cosas que uno no sabía, no es tan fácil, pero es lo mejor que uno puede hacer por su bebito, así que vamos aprendiendo y tratando de hacer lo mejor para él…”, contó.

La tarea de ser mamá

A lo largo de la charla, África ha reconocido la gran labor que implica la maternidad, reconociendo que si bien no es una tarea sencilla, la llena de felicidad redescubrirse así misma en esta nueva faceta, en la que ha tenido que sacrificar varias horas de sueño, aunque todo ha valido la pena. “Lo más difícil en esta etapa ha sido, la verdad la recuperación, no dormir, no duermo nada y Leoncito está pegado a mí todo el tiempo, quiere comer todo el tiempo, entonces estoy ojerosa, cansada pero feliz. Todas las mamás te dicen duerme, duerme porque después no vas a dormir, ahora lo entiendo pero bueno, feliz porque estos momentos no se repiten…”, confesó.

Por último, la estrella contó cuál ha sido la principal labor que ha emprendido tras dar a luz para poder permanecer en forma, cuidando de su alimentación en todo momento, pues asegura que de ello también depende el bienestar de su pequeñito. “La figura la iré recuperando poco a poco porque la estoy cuidando con la dieta, en la cuarentena es súper importante hacer la dieta. Obviamente tengo que estar súper nutrida, solamente quito el azúcar, el refresco que de nada le sirve al bebé, porque estoy amamantando…”, apuntó.

