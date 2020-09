Tras la muerte de Xavier Ortiz, Paty Manterola les dedica un cariñoso mensaje a los ‘Garibaldi’

El pasado 7 de septiembre trascendió la triste noticia del fallecimiento de Xavier Ortiz, actor y cantante que comenzó su carrera en Garibaldi el grupo que, en los años noventa, se convirtió en todo un fenómeno musical. Tras su inesperada muerte, su exesposa Paty Manterola tomó su cuenta de Instagram y le dedicó un entrañable mensaje de despedida al hombre con el que compartió más de 15 años de relación amorosa. Después de aquella publicación, la actriz enfrentó el duelo alejada de las redes sociales, hasta hace unas horas que reapareció en Instagram con un post dedicado a sus compañeros de agrupación a quienes le reiteró su cariño y solidaridad ante este difícil momento por el que todos están atravesando, tras la partida de Ortiz a quien, familiares y amigos, despidieron esta semana durante un funeral en Guadalajara que se llevó a cabo bajo las medidas de la nueva normalidad.

Con una foto en la que aparecen los Garibaldi originales recostados en el piso formando un círculo, Paty recordó aquella época que marcó sus vidas y en la que eran inseparables: “Los muéganos, así nos decíamos entre nosotros, así como en esta foto, íbamos a todos lados juntos. Tantas anécdotas, tantos momentos y aunque la vida después nos llevó por rumbos distintos, ahora de una manera sumamente dolorosa e inesperada nos reúne de nuevo. Los abrazo fuerte, muy fuerte y comparto su dolor tan profundo”, escribió la cantante etiquetando a todos sus compañeros, Katia Llanos, Luisa Fernanda, Pilar Montengro, Sergio Mayer, Charly López y Víctor Noriega.

Además de Paty, varios Garibaldi se han manifestado en redes sociales para honrar la memoria de Xavier Ortiz quien, en 2018, convocó a una gira de reencuentro con la que celebraron los 30 años del lanzamiento de este concepto musical que marcó a toda una generación. En aquel último encuentro no pudieron participación Paty Manterola, Pilar Montenegro, Charly López, Sergio Mayer, ni Víctor Noriega; sin embargo, la plantilla del show se integró con otros exintegrantes. Aunque no tuvieron la oportunidad de volver a reunirse sobre el escenario, todos los Garibaldi conservaron una estrecha relación con Ortiz hasta el día de su muerte.

La historia de amor de Paty y Xavier

Si bien todos, los Garibaldi sostenían una estrecha relación con Xavier Ortiz, Paty Manterola, quien fue su novia durante más de una década, tiene grandes recuerdos a su lado. La pareja fue flechada por Cupido casi al mismo tiempo que se lanzó la agrupación, en 1989. Paty y Xavier llegaron al altar, en 1999, luego de que él le pidió matrimonio durante una emisión del Show de Cristiana, la pareja anunció su separación en 2005, un divorcio que se realizó en los mejores términos. Siguieron siendo tan amigos que, en 2011, cuando el cantante sufrió un accidente de motocicleta que lo dejó gravemente herido, Manterola se convirtió en su principal apoyo para salir de esta difícil situación, incluso, a través de redes sociales pidió a sus seguidores unirse en una cadena de oración por la salud del actor quien, en esa época intepretaba a La Bugambilia en la puesta en escena Aventurera.

Dando muestra de la especial relación que sostenía con su esposo, luego de enterarse de su fallecimiento, Paty le dedicó un sentido mensaje que acompañó de tres fotos: una de Xavier solo, otra de su mamá y una más rodeado por toda su familia a quien la actriz le envió sus condolencias: “Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo. Ya estás en los brazos de tu mami hermosa a quien extrañabas tanto (…) Desde aquí abrazo muy, muy fuerte a tu familiar, Rafa, Olguita, Lety, Dany, Xavier Jr y a todos. Lo siento muchísimo. Buen viaje de regreso a casa querido Xavi”, escribió Paty, quien hasta el momento no ha dado ninguna declaración a la prensa sobre este tema.