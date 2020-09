Mark Tacher se confiesa y revela con cuál ex sí regresaría

En los últimos meses, Mark Tacher se ha mantenido en contacto con sus fans a través de Inside, el programa que lanzó durante la pandemia, y que se realiza en un formato de entrevistas a distancias; sin embargo, en la emisión más reciente, los invitados acudieron a su casa donde, entre juegos, lo hicieron confesar varios detalles de su vida, como si regresaría con una de sus exnovias. Sincero, el conductor reconoció que no tiene problemas con retomar una relación del pasado, pero fue cuestionado específicamente sobre una de sus parejas. Tal como lo reveló hace unos meses cuando, confirmó su separación de Cynthia Alesco, está abierto al amor y no se cierra ante la posibilidad de un reencuentro con una de sus parejas más famosas con quien, incluso, estuvo comprometido, hablamos de Cecilia Galliano.

Durante esta transmisión, Mark recibió a parte del elenco del show Solteras en cuarentena que precisamente produce y protagoniza la argentina, quien brilló, por su ausencia durante esta entrevista donde sus ahora compañeros de trabajo estuvieron cuestionando a su ex. En la mesa en donde se grabó el programa vimos a María José Suárez, La Barby Juárez, Julio Ponze y William Valdés quien, aunque no forma parte del proyecto de Galliano, se unió al resto de los invitados a la hora de preguntarle a Mark sobre su pasado con la argentina, con quien sostuvo un romance por poco más de cinco años. Todo comenzó cuando, durante la conversación, Cecilia salió al tema; aunque de primer momento, Tacher intentó evadir los cuestionamientos, sabía de antemano que el programa tomaría ese rumbo.

Después de algunos castigos y juegos Julio Ponze le preguntó directamente: "¿Regresarías con Cecilia Galliano?" a lo que Mark respondió: “Yo no tengo problema”, para luego admitir sin duda: “¡Claro que sí!, yo no tengo ningún tipo de tapujos”, comentó un tanto sonrojado por la presión de sus invitados que armaron un gran alboroto con su respuesta. Antes de confesarse, Mark estuvo escuchando varios comentarios relacionados con su ex, como el que le realizó Ponze referente a su ruptura: “Te lo digo de corazón: Gracias por terminar con Cecilia Galliano, gracias, no sé qué pasó. No, ya en serio, fíjate que está mujer tan maravillosa que dejaste ir se convirtió en esta productora, ahora está haciendo un show”, dijo entre risas.

Durante el programa, varios usuarios que lo estaban viendo en vivo se percataron de la presencia de una mujer muy parecida a Galliano, teoría que confirmó María José Suárez quien, al hablar de la argentina, hizo una seña dando a entender que se encontraba a sus espaldas: “Perdón por lo que voy a decir, pero me reencontré con una gran amiga en esta pandemia que es Cecilia Galliano y me propuso este proyecto (…) Cecilia, te puedo decir, nunca nadie había creído en mí, ni yo, como ella. Me quito el sombrero y no porque esté escuchando, pero yo sí le puedo decir, gracias Ceci, porque creíste en mí e hiciste que yo creyera en quien soy”, dijo asegurando que la conductora la estaba escuchando.

La esposa de Mauricio Barcelata aseguró que su amistad con Galliano es tan especial que siempre estará a su lado y así lo explicó: “¿Sabes qué, Galliano? contigo hasta la muerte”, comentario que Tacher remató con un: “Sí, porque yo no cumplí”. Pero la platica en torno a Cecilia no terminó ahí, William Valdés recordó lo mucho que lo impactó la presencia de la argentina: “Cuando fue a Despierta América, que estaban promocionando Sabadazo, que fue ahí donde yo la conocí, yo tenía, creo que 19, yo le llegaba a la cintura”, en ese sentido, Tacher dijo: “Yo le llegaba a la cintura, le llega a la cintura a Ceci cuando se ponía tacones”. Al final del programa, después de que el nombre de Cecilia Galliano se mencionó tanto, Mark hizo un anuncio que emocionó a todos: “Vamos a tener a Ceci aquí, cara a cara”.

Mark Tacher revela que sufrió un episodio de violencia de género

Durante este programa, durante la dinámica de “Yo nunca, nunca”, el conductor contó que en el pasado fue víctima de una pareja que lo golpeó, situación que llegó al MP, donde interpuso una denuncia: “La verdad que sí, una mujer me golpeó mucho, mucho, no te puedo decir el nombre porque tengo una demanda levantada en México en contra de una mujer a un hombre, yo la presenté hace más de 10 años (…) yo estaba con los brazos arañados. Yo tuve que agarrar a esta mujer, sentarla en la cama, salir corriendo y encerrarme en una habitación, me tiraron la puerta”, el conductor no quiso revelar el nombre de la mujer pues aseguró que existe un archivo legal de ese caso con el que, después, intentaron dañar su imagen insinuando que la situación había sido al revés, aunque sabe que existen las pruebas legales que echan por tierra esa versión.