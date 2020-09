¿Qué ha hecho llorar a Dulce María en plena entrevista?

A lo largo de estos meses, Dulce María ha vivido inmersa en un mar de emociones, pues a la par de su embarazo, el cual la mantiene enteramente ilusionada, el hecho de permanecer alejada de los suyos debido al confinamiento no ha sido para nada sencillo. Por tal motivo, la cantante vive cada día con el sentimiento a flor de piel, algo que incluso se percibe en sus más recientes entrevistas, como ocurrió durante una charla con el programa matutino Un Nuevo Día, en donde a la par de mostrarse feliz por los sucesos personales y profesionales que hoy la llenan de dicha, no pudo evitar derramar algunas lágrimas cuando la producción le preparó una linda sorpresa, acontecimiento que sin duda atrajo la atención de sus fanáticos quienes han estado muy pendientes de cada una de sus declaraciones.

Tan transparente como suele ser, la ex RBD no solo habló de la gran emoción que le provoca ser parte del elenco de la serie televisiva Falsa Identidad, sino que además compartió detalles de cómo vive la etapa del embarazo. A la par, la intérprete no esperaba lo que ocurriría durante la transmisión en vivo, cuando apareció en pantalla el rostro de su madre, quien le dirigió un conmovedor mensaje. “Mijita, quiero aprovechar para reiterarte la felicidad que siento por esta bendición tan grande que es que venga en camino un nuevo ser, que va a ser un integrante para nuestra familia. Todos felices estamos y pues lástima que nos tocó vivir esta etapa difícil, y ya tendrá este bebé una gran misión y mucho qué platicar… te amo y espero que pronto podamos abrazar ese bebé, arrullarlo y cantarle…”.

Pero eso no fue todo, porque el mensaje videograbado incluyó por último las palabras de su hermana Blanca, quien se dijo orgullosa y emocionada porque pronto se convertirá en tía, sin dejar de mencionar lo mucho que la extraña. De inmediato, Dulce María se mostró tan conmovida que derramó algunas lágrimas, escuchando con atención a su familia, con la que no se ha podido reunir debido a la pandemia. “Ahorita que no se puede ver a nuestra familia y todo, te emociona muchísimo. Muchas gracias, yo también las extraño mucho, extraño a toda mi familia, pero muchas gracias, estamos esperando que esto pase pronto…”, dijo con la voz entre cortada.

Los planes para su baby shower

Lo cierto es que a Dulce María las circunstancias actuales no la frenan, pues tiene la firme idea de realizar un baby shower contando con el apoyo de sus más cercanos, así lo reveló la actriz. “Una amiga me dijo que me quería hacer un baby shower virtual, pero tengo que anunciar qué es, para que sepan cómo hacerlo, entonces pues probablemente haga algo virtual porque ahorita no me atrevería a hacer algo…”, aseguró, para luego confesar algunos detalles relacionados con el sexo del bebé. “Ya tengo la probabilidad, solo falta que me lo confirmen al cien, yo lo quiero anunciar, yo espero que ya lo más pronto posible. Espero muy pronto anunciárselos para que ya sepan…”, dijo emocionada.

Recordemos que en días pasados, la estrella además ahondó en lo difícil que ha sido para ella permanecer lejos de sus seres queridos este tiempo, lo que ella define como el mayor de los retos a los que se ha enfrentado. “La pandemia, eso es lo más difícil de todo, estar sola, estar en aislamiento, no poder ir a los doctores tranquilamente, no poder ir a comprarle ropa al bebé, no poder ver a tu familia, no poder ver a tus amigos. Creo que ese es el reto mayor, no solamente el embarazo en sí, sino la situación que estamos viviendo embarazada…”, contó durante una charla con E! Entertainment.