A casi un mes de su nacimiento, Baby León posa con su mamá África Zavala

Para sorpresa de sus más de 1 millón 700 seguidores en Instagram, África Zavala compartió la instantánea más especial de su perfil, se trata de una tierna imagen al lado de León con la que la actriz quiso dar una probadita de lo que próximamente se podrá ver, en exclusiva, en ¡HOLA!; recordemos que la actriz nos compartió la primicia del nacimiento del niño y la primera foto del bebé al lado de su papá, León Peraza. África acompañó esta excepcional instantánea de un lindo mensaje en el que expresó lo importante que ha sido la llegada de su pequeño: “No puedo explicar el amor tan grande que siento por ti mi bebé. Simplemente eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Doy gracias a Dios por darme este regalo de ser tu mamá”, escribió en su feed provocando la reacción de más de 90 mil de seguidores.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADA

En la imagen, aparece África sosteniendo entre sus brazos a León, mientras lo mira tiernamente; el bebé aparece disfrutando de una siesta mientras toma por un baño de sol. Además de los likes, en este post resaltan varios mensajes de amiga de la actriz como Maite Perroni quien le escribió: “Afri, muchas bendiciones siempre, ¡Qué hermosura!”; Galilea Montijo también se manifestó con un “felicidades”. Fernanda Castillo, quien recientemente anunció que está esperando a su primera bebé al lado de Erik Hayser: “¡Felicidades, hermosa!”. Rebecca Jones, Horacio Pancheri, fueron otros compañeros del medio que también le escribieron a la actriz quien en la imagen aparece luciendo una sonrisa con la que hace evidente el especial momento que está viviendo.

VER GALERÍA

Hace apenas una semana, África reapareció en redes sociales luego de casi un mes del nacimiento de su bebé (el pasado 13 de agosto), para su retorno a Instagram, la actriz grabó un video en el que se dirigió a sus seguidores a quienes les confesó que estaba disfrutando al máximo de los primeros días de su pequeño: “Mamitas, ¿cómo están? Yo sé que las he tenido muy abandonadas, pero ya estoy aquí. He estado ocupándome de Leoncito, muy contenta, muy enamorada y viviendo esta etapa padrísima y, bueno, no las quería abandonar tanto, así que ahorita les voy a dejar unos tips y cosas bien padres. Gracias por todos sus mensajitos, Dios las bendiga”, comentó en el clip.

El video del día en que nació León

Como parte de su regreso a las redes, tras la maternidad, África compartió un entrañable video en el que compartió cómo vivió las horas previas al nacimiento de su hijo que, para sorpresa de sus seguidores, fueron momentos en los que la música y el baile no faltaron: “Ahí tenía 6 centímetros de dilatación y así estaba. Esta experiencia no solo ha sido la más bella de mi vida, sino también ha hecho que te admiré y te amé mucho más @leonperazapro estuviste siempre para mí y es increíble la conexión tan grande que tenemos, solo con la mirada sabías lo que yo necesitaba, sin duda, esto nos unión de una manera mágica”, escribió haciendo referencia al gran apoyo que representó su pareja, el también actor León Peraza.

VER GALERÍA

En otra parte de esta publicación, la actriz hizo mención del difícil momento que le tocó al tener que pasar la mayor parte de su feliz estado en aislamiento, debido a la contingencia sanitaria: “Ahora solo celebramos porque Dios, la Virgen y el universo nos concedió todo como se lo pedimos. Seguimos en casa, con nuestro angelito León, sano y creciendo como Dios manda. Les deseamos a todas las futuras mamás y los papás que están en la dulce espera en este momento, que mantengan actitud positiva, con fe de que todo saldrá bien, Dios hará su buena obra. ¡Sigan cuidándose! Bendiciones”, contó la actriz.