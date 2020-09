Sofía Castro y la dedicatoria a Pablo Bernort al cumplir un año de novios: 'Gracias por tu amor incondicional'

El tiempo ha pasado muy rápido desde aquel día en que Sofía Castro gritó su amor por Pablo Bernot, con quien comenzó a escribir su bello romance en septiembre de 2019. A un año de ese acontecimiento, -y a tan solo meses de haber sido los protagonistas de su primer alfombra roja-, las muestras de cariño han sido constantes, por tal motivo, la actriz ha celebrado su primer aniversario por todo lo alto, enteramente ilusionada y de lo más inspirada. Para esta ocasión tan especial los enamorados no solo festejaron con lindos detalles, sino que la joven también le dedicó un emotivo mensaje a su novio, en el que expresó el gran sentimiento que la invade en este instante, en el que su vida personal y profesional ha encontrado el perfecto equilibrio.

“365 días contigo. Gracias mi amor por tantas risas, consejos, abrazos, viajes, lágrimas, alguna que otra pelea, jaaa por tu paciencia, tu apoyo, tus sorpresas, por aguantar la distancia conmigo, pero sobre todo gracias por tu amor incondicional…”, escribió en sus primeras líneas Sofía, a través de sus redes sociales, acompañando su publicación con una tierna imagen en la que aparecen los dos, mirándose a los ojos y a punto de darse un beso. De esta manera, la intérprete da muestra del gran cariño que los mantiene unidos, mismo que ha cobrado fuerza con el paso de los días, tal como sus seguidores lo han podido constatar a lo largo de este tiempo.

Pero eso no fue todo, porque en la carta que la estrella de la telenovela El Dragón dedicó a su amado, se sinceró sobre las grandes lecciones que ha aprendido gracias al amor, enteramente agradecida por la posibilidad de vivir este momento. “Me has enseñado que el amor sí puede ser bonito y que el amor es de dos, y que si se hace equipo todo se puede…”, agregó, para después finalizar esta breve carta con otra contundente reflexión. “La vida no sería lo hermosa que es si no tuviéramos cicatrices. Gracias por sanar las mías, gracias amor por llegar a mi vida. Te amo infinito”, dijo la hija de Angélica Rivera.

Del mismo modo, Pablo correspondió al tierno gesto de su novia, destacando lo mucho que le ilusiona compartir con ella cada instante. “Un año contigo y contando. Te amo @sofia_96castro”, escribió el galán en sus redes sociales, agregando una foto en la que aparecen los dos dándose un abrazo, misma que Sofía replicó en su cuenta de Instagram, pues como bien sabemos, él mantiene en privado sus perfiles. En la parte inferior de esa postal en blanco y negro, Bernot también reiteró a su amada la gran emoción que lo invade. “Gracias por el mejor año y por hacerme tan feliz. Te amo infinito”, escribió.

Un vistazo a su celebración

A la par de las bellas palabras con las que Sofía dio la bienvenida a este momento tan especial, reveló algunos vistazos de la celebración, la cual incluyó una romántica tarde en el jardín que fue decorado con un letrero de “feliz aniversario”, y un tipi colocado sobre el césped, según lo dejó ver la intérprete a lo largo de sus historias en Instagram. Otra de las sorpresas fue el enorme arreglo floral con rosas rojas que la actriz recibió, presumiendo una imagen del mismo a la cual le agregó la frase “te amo”, pues si por algo se ha caracterizado la pareja, es por aquellos detalles que han hecho de su noviazgo una experiencia colmada de tiernos detalles, algo que no pudo faltar en una fecha como esta.

