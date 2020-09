Camila Fernández posa muy enamorada al lado de su esposo Francisco Barba

El pasado 1 de agosto, Camila Fernández y Francisco Barba comenzaron a escribir su historia como marido y mujer, en una íntima boda realizada en Zapopan de la que ¡HOLA! fue testigo, en exclusiva. A sólo un mes del enlace, la pareja continúa viviendo la luna de miel, así lo demostró el novio quien ayer compartió una romántica instantánea que sirvió como foto de perfil de su cuenta de Instagram que, por cierto, es privada. La cantante retomó esta imagen y la compartió en una de sus historias donde ella escribió: “Te amo mucho más amor”. La hija de El Potrillo se encuentra feliz viviendo los primeros meses como la señora de Barba, un papel que está disfrutando al máximo, aunque, hace unas semanas anunció en redes sociales su regreso a los escenarios, aunque no dio una fecha.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En la instantánea se ven sentados en el pasto, fundidos en un tierno beso en el que su amor se convirtió en el protagonista. Aunque el charro ha preferido mantenerse alejado de los reflectores y ha cedido, desde el día de su boda, total protagonismo a Camila; en esta red social, donde sólo lo siguen personas cercanas, Barba sí que muestra su amor por su esposa, para muestra, esta foto en la que él le escribió: “Te amo”. Pero Francisco no es el único romántico en Instagram, el pasado 1 de septiembre, Camila le dedicó un mensaje, por un mes de matrimonio, en el que expresó lo feliz que se encuentra como su esposa, incluso se describió como la mujer más feliz del mundo.

VER GALERÍA

“Hace un mes le di el sí a entregarme con el amor de mi vida en el altar, di el sí a nuevas aventuras, a nuevos retos y nuevos sueños. Gracias @franciscobarbac por hacerme la mujer más feliz de este planeta te amo infinitamente y gracias a mi familia por compartir este momento de amor tan bonito”, le escribió la cantante al lado de tres imágenes que formaron parte del reportaje que protagonizaron para nuestras páginas. Camila eligió una imagen en la que aparecen saliendo de la iglesia en medio de una fila de charros, compañeros de Francisco quien portó con orgullo el traje, al igual que Alejandro Fernández y Alejandro Fernández Jr. También publicó otra en la que se ven realizando su primer baile como marido y mujer.

Camila y Francisco se casaron justo el día en que celebraron nueve meses de relación, una fecha que ahora tiene dos significados especiales, el de su aniversario de matrimonio y de amor. Aunque para algunos la boda fue una sorpresa, en la familia Fernández, era un acontecimiento que ya se esperaba: “Todos en mi familia sabían que nos amábamos muchísimo y que esta relación acabará en algo serio. Nunca en mi vida había tenido una relación así”, nos confesó la novia durante el reportaje donde quedaron inmortalizados los mejores momentos de su boda.

VER GALERÍA

La historia de amor de Camila y Francisco

Según contó la cantante en entrevista para Ventaneando, conoció a Barba en una cita a ciegas organizada por amigos en común: “Me dijeron que según le gustaba. Nos hicieron una comida, fíjate, bien listos, porque a él le dijeron: ‘Tienes que conocer a Camila’ y a mí me dijeron: ‘No, es que tienes que conocer a este niño…’ y yo, ok (…) Era obvio que la hacían para que nos conociéramos y ya ahí fue como un flechazo al corazón y quedé enamorada”, contó. Aunque, no creyó que no funcionaría, en cuanto conoció a Francisco supo que era el indicado: “Estoy muy enamorada muchachos, gracias por ser parte de esto, es algo muy especial, es la primera relación seria que tengo, es muy bonita, muy honesta, creo que jamás me había tocado sentir algo tan lindo y sí está ahí para mí, es una persona muy buena con la que me tocó, gracias a Dios, coincidir en esta vida y lo quiero muchísimo”, dijo.