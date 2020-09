Katie Holmes está ilusionada, ¿quién es el galán que le ha devuelto la sonrisa?

A poco más de un año de su ruptura con Jamie Foxx, Katie Holme, de 41 años de edad, parece haber encontrado de nuevo el amor en los brazos de un joven chef neoyorkino. De acuerdo con información del Daily Mail, la actriz fue vista el pasado domingo, en situación cariñosa con Emilio Vitolo Jr a las afueras del restaurante Peasant, ubicado en SoHo, zona en la que últimamente la actriz se ha dejado ver utilizando cubrebocas. En las imágenes difundidas por el medio citado, la pareja aparece luciendo sus looks más casuales, mientras intercambian muestras de cariño en una banca donde, ella, aparece sentada en las piernas de él. Debido a la discreción con la que Katie maneja los asuntos de su vida privada, no ha hecho oficial esta relación y, más bien, ha dejado que sean los paparazzis quienes lo ventilen. Pero, ¿quién es Emilio Vitolo Jr?, se trata de un joven de 33 años de edad, que trabaja como chef en el icónico restaurante Emilio’s Ballato, propiedad de su padre. Se sabe que el joven, en compañía de su hermano Anthony, también se encargan de darle la bienvenida a los comensales en dicho lugar.

La popularidad de Emilio Vitolo Jr es tal que, entre su círculo de amigos, destacan Joe Jonas, Sophie Turner y Bella Hadid, a quienes se presume, conoció a través de su trabajo en el restaurante; en su lista de clientes frecuentes también figuran personalidades de la talla de Barack y Malia Obama. Recientemente habló de su trabajo en una entrevista para la revista Instyle, donde dijo: “Es un compromiso de siete días a la semana. Si vas a tener un restaurante, tienes que hacerlo de la manera correcta y siempre tienes que estar allí”. En aquella conversación reveló que creció con la fusión de la comida italiana, por parte de papá y la peruana, por su mamá: “Los domingos mi padre nunca fue el cocinero. Mi madre que es de Perú, nos preparaba platos como pollo y arroz”, dijo.

Además de su exitosa carrera como chef, Emilio Vitolo Jr también ha comenzado a escribir su historia como actor con participaciones en series como Royal Pains y Inside Amy Schumer, además de su intervención en las cintas The Right to Live y The Birthday Cake. Sin duda, la actuación, es una pasión que comparte con Holmes con quien ya se había dejado ver hace unos días en una cena para dos en el restaurante Antique Garage, también en Nueva York. En aquella cita, la actriz no pudo ocultar lo bien que se la estaba pasando con el joven chef. Seguramente, Katie Holmes recibió el trato más especial de Vitolo quien, a sus clientes en Ballato, los trata como familia, así lo dijo en una entrevista para de New York Magazine, donde reveló cuál es su secreto para conquistar a los comensales: “Si Vitolo no sabe su nombre cuando esté sentado, lo sabrá cuando haya terminado su expreso y haya mordisqueado un plato de biscotti de la casa”.

Aunque se conocen pocos detalles de la vida privada del chef, hace un año trascendió la noticia de su compromiso con la diseñadora Rachel Emmons, situación que ventiló ella en sus redes sociales donde compartió una foto en la que aparece luciendo una chaqueta con la palabra “Sra. Vitolo” al lado de la frase “Futura Sra”; sin embargo, jamás hicieron un anuncio oficial y, todo parece indicar, que el compromiso no se concretó, al poco tiempo, hizo privada su cuenta de Instagram. Desde entonces, Vitolo se ha mantenido soltero, pero rodeado de grandes amigos como Joe Jonas y Sophie Turner a quien describió en una de sus publicaciones como “la mejor pareja del mundo”, además de anhelar encontrar una compañera: “Quiero ser como ellos”, escribió.

El pasado amoroso de Katie Holmes

Desde hace poco más de un año, Katie Holmes regresó a las filas de la soltería, luego de una relación de cinco años con Jamie Foxx, con quien terminó con la misma discreción con la que comenzó. La ruptura ocurrió sólo meses después de que la pareja posara por primera ocasión en la MET Gala de 2019, luego de mantener casi toda su relación alejada de los reflectores. Jamie y Katie comenzaron a salir en 2013, un año después de que la actriz se divorciara de Tom Cruise, con quien se casó en 2006 y es padre su hija Suri, quien actualmente tiene 14 años de edad. Aunque no es una actriz que disfrute hablando de su vida privada, en marzo pasado, confesó en entrevista para Instyle lo difícil que fue lidiar con el divorcio: "Fue una época intensa, de escrutinio constante. Tenía muchísima atención y encima con una niña pequeña de la que ocuparme (…) Puedes sentirte consumida por lo que la gente diga, pero de repente decides hacer las cosas en tus propios términos. Estoy logrando hacer los proyectos que siempre he querido hacer y relajándome un poco. ¡No lo puedo creer!”, dijo.

