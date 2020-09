Humberto Zurita sobre el fallecimiento de Christian Bach: 'La naturaleza es cruel'

A más de un año de la lamentable partida de Christian Bach, sus seres queridos mantienen vivo su recuerdo, no solo destacando los rasgos más notables de su talento como actriz, sino también ese lado humano que siempre la caracterizó. Precisamente, Humberto Zurita, con quien formó una familia integrada por dos hijos, Emiliano y Sebastián, le ha dedicado varios homenajes a través de las redes sociales, en los que da prueba de su infinito amor por ella y del lugar tan especial que sigue preservando en su corazón. Lo cierto es que más allá de que su esposa ya no esté presente en el plano terrenal, el intérprete tiene muy claro el sentido de la trascendencia y de la importancia de seguir respetando las decisiones que tomó en vida la guapa argentina, quien prefirió llevar los acontecimientos de su entorno personal alejados de los reflectores.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A corazón abierto, Zurita habló de cómo asume hoy en día la partida de quien fuera su compañera por más de tres décadas, dando muestra de esa madurez que ante todo le ha permitido seguir adelante. “Son los ciclos de la vida, ahí sí la naturaleza es cruel…”, explicó el actor en entrevista para el programa de El Minuto que Cambió Mi Destino, de Gustavo Adolfo Infante, para luego exponer las fuertes razones detrás de su manera de pensar. “Lo digo porque en este caso Christian era una persona muy entera, muy meticulosa, rigurosa consigo misma. Era una mujer que hacía mucho ejercicio, que no fumaba, no tomaba, nada…”, agregó.

Sin embargo, Zurita ha preferido reinterpretar el suceso de la partida de Christian inspirado por la poesía, una pasión de varios años en la que se ha refugiado a lo largo de todos estos meses, como sus fanáticos lo han podido constatar en sus publicaciones en redes sociales. “Un poco recordando a León Felipe, un poeta español, a lo mejor si hay un Dios, ese Dios es como un jardinero, la opción de ver la rosa más bonita de tu jardín y la dejas ahí que se marchite o la cortas y te la llevas y la pones a un lado en gran florero, y yo creo que ella es eso. Preguntándomelo digo, pues a lo mejor fue eso, se la llevó en plenitud, no la dejó que se marchitara, se llevó la rosa más hermosa de su jardín, así lo quiero ver…”.

VER GALERÍA

Durante la charla, el actor también habló un poco de ese proceso por el que atravesó, destacando la manera en que, finalmente, ha podido asimilar la situación. “Creo que además ella así vivió su vida y así fue hasta el final, por eso no hemos hablado mis hijos y yo mucho de este suceso tan doloroso para nosotros, pero que tiene sus ciclos, tiene muchos ciclos, te enojas, dejas de creer, no sé si reclamas, te peleas, pasas por muchísimas cosas hasta que te va cayendo esa paz o ese entendimiento de comprender que la vida es así y hay unos que se van antes que otros…”, aseguró, enteramente confiado en que la presencia de Christian los acompañará siempre. “Es un dolor muy fuerte y es una pérdida irreparable pero está con nosotros, está en nuestros corazones y ojalá la pudiéramos tener físicamente siempre pero no es así…”.

Las razones detrás del silencio

El protagonista de cine, teatro y televisión además reveló los motivos que existen para que él y su familia hayan preferido guardar silencio en torno a los últimos años de vida de su esposa, quien falleció el 26 de febrero de 2019. “Es una cosa de ella. Es algo que ella decidió. Ella tomó esa decisión en su vida y se guardó y la guardamos, y así va a ser siempre. Dijimos lo que teníamos que decir… bueno, comunicamos a la gente y a sus fans que había muerto, pero no hay que hacer un circo de esas cosas, pienso yo, y nunca lo quisimos hacer ni de nuestras vidas, cuando estábamos en vida, cuando ella estaba en vida. Y bueno, hay muchos secretos que se lleva uno a la tumba”, afirmó.

Humberto Zurita sobre la partida de Christian: ‘Se fue siendo una persona tan sana’

VER GALERÍA