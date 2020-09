Nina Rubín da detalles de cómo se encuentra su familia: 'Vamos a estar bien'

Con la mejor actitud, Andrea Legarreta hace frente a este instante de su vida, tras haber dado positivo a COVID-19. Desde ese momento, la conductora de televisión, -que permaneció el fin de semana en el hospital debido a un cuadro de neumonía-, no ha dejado de poner al tanto a sus fanáticos a través de las redes sociales, a quienes incluso dio la noticia de su feliz regreso a casa y de la favorable respuesta que ha tenido su tratamiento. En medio de esta situación, ha sido la menor de sus hijas, Nina Rubín, quien se ha sincerado sobre cómo se encuentra su familia a lo largo de estos días y de los buenos ánimos que mantienen, por supuesto, tomando cada uno sus debidas precauciones para poder salir adelante lo más pronto posible.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Durante una reciente entrevista concedida al programa televisivo Despierta América, Nina dio muestra de la manera en que tanto ella como sus seres queridos asumen este episodio, a pesar de que su mamá fue quien presentó más malestares desde que le fuera detectado el virus. “Aquí ya vamos mejor, mi mamá es la que ha tenido más síntomas pero dentro de todo ya estamos mucho mejor y ya pronto vamos a estar bien…”, dijo la jovencita durante su charla con el matutino, y en la que también aprovechó para platicar de su próximo debut en las telenovelas, un suceso que más allá de las circunstancias, mantiene a los Rubín Legarreta enteramente motivados.

Entre otras cosas, Nina despejó las dudas sobre si en este momento los demás integrantes de su familia se han realizado la prueba para detectar el COVID-19, y si ella especialmente ha tenido algún síntoma ligado a la enfermedad. “Yo, algunos estornudos, todavía no nos hemos hecho la prueba porque obviamente no queremos salir…”, contó la también actriz muy optimista, para luego ahondar un poco en los protocolos que han tenido que seguir durante este tiempo. “Estamos tomando nuestra sana distancia pero tampoco es que esté muy aislada porque también, pues sí la tenemos que cuidar porque está medio fea la enfermedad, pero dentro de todo estamos bien…”, agregó.

VER GALERÍA

Las buenas noticias de Andrea

Tras salir del hospital, Andrea dirigió un mensaje a sus fanáticos, a quienes puso al tanto de lo que ocurre con su estado de salud, dando buenas noticias sobre la favorable evolución que ha tenido gracias a su tratamiento. “Mis amores, mi casa, mi cama. Gracias a Dios día a día mejorando. Mis pulmones se están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa a continuar con el tratamiento. También es una buena noticia que al ser neumonía leve me dicen los doctores que mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño. Gracias a todo el personal de los hospitales, son unos guerreros que merecen nuestra admiración, reconocimiento y respeto…”, escribió en su mensaje, que fue ilustrado con una foto en la que se muestran solo las manos de los Rubín Legarreta entrelazadas.

Andrea Legarreta muestra cómo el Covid-19 ha afectado sus pulmones

Mientras tanto, el nuevo reto que asumirá Nina en su próximo debut en las telenovelas, es parte de las alegrías que inundan el hogar familiar en estos instantes, en los que el cariño y el apoyo entre cada uno de ellos ha sido primordial. Recordemos que incluso antes de estar enferma, Andrea entrevistó a su hija enteramente ilusionada y dispuesta a brindarle los mejores consejos para esta nueva etapa, que además será de lo más especial, pues según contó la jovencita, será en esta historia en la que además dará su primer beso, tal cual lo pudo descubrir en el guion de la producción que corre a cargo de Carmen Armendáriz.

VER GALERÍA