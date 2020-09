Horacio Pancheri le grita su amor a Marimar Vega: ‘Yo te elijo, no busco la aprobación de nadie’

Marimar Vega y Horacio Pancheri están enamorados y se les nota. A sólo unos días de haber regresado de sus vacaciones por la Polinesia Francesa, la pareja comparte su amor con sus seguidores en Instagram donde, hace unas horas, la actriz le dedicó un mensaje al argentino en el que, reveló, que la cuarentena y su reciente viaje fortalecieron su noviazgo: “¡Qué bonita ‘cuarentena y más’ pasamos!, cuánto aprendimos el uno del otro”, escribió en la primera parte Marimar quien, de inmediato, provocó la reacción de su novio. La pareja atraviesa por un muy buen momento, así lo dejaron ver durante su escapada al ‘paraíso’ llamado Bora Bora, donde ella celebró su cumpleaños número 37.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con una foto, en la que parecen recostados, luciendo sus looks más casuales, Marimar continuó escribiendo: “No les voy a mentir, una parte de mí, quiere que se suspenda el tiempo y seguir viviendo en esta mini burbuja que creamos en estos meses, pero poco a poco la vida regresa a la normalidad y, por un lado, me emociona volver a trabajar, viajar, por supuesto, ver a mi familia y amigos aunque, por otro, quisiera que no se terminara y seguir en nuestra pequeña burbuja tan hermosa que creamos. Te amo”. Las palabras de la actriz emocionaron a Pancheri quien le respondió: “Te amo china; te admiro y aprendo cada día de vos, sos una gran maestra para mí. Te amo y pienso lo mismo, vivimos una gran cuarentena y creamos algo muy bonito, este camino recién empieza, al que le gusta bien y al que no también, yo te elijo, no busco la aprobación de nadie”.

VER GALERÍA

Durante la contingencia sanitaria, Marimar y Horacio estuvieron compartiendo varias fotos de sus días juntos y aunque es una pareja muy querida por sus fans, recientemente, la actriz hizo públicos los ataques de los que es víctima en redes sociales: “Me duele mucho ver cómo no hemos aprendido nada, cada vez que mi novio comparte una foto mía en sus redes, las agresiones por parte de mujeres son infinitas. ¿Cómo las mujeres pueden seguir expresándose así ́ de las mujeres?, cómo seguimos pensando que decirle a alguien “vieja”, “fea”, “gorda” etc.… sigue estando bien o normal. No, no, está bien, no está normal la agresión de ningún tipo, dejemos de aceptar este tipo de comportamiento”, escribió en su perfil.

Ajenos a las opiniones de los haters, a principios de agosto, el argentino sorprendió a su novia con una fiesta sorpresa que realizó en su casa de Los Ángeles, en aquella ocasión, el momento gracioso corrió por cuenta de Horacio quien, por una confusión, compró la velita con el número 36, en lugar de la 37, un detalle que provocó la risa de Marimar: “Gracias @horaciopancheri por todo lo que haces por mí, te amo y agradezco tanto tenerte en mi vida”, escribió la actriz. Según publicó, esta reunión con amigos ocurrió días antes de su cumpleaños pues planeaban un viaje del que ambos regresaron enamorados.

VER GALERÍA

Marimar y Horacio en la Isla de Marlon Brando

Como parte de su tour por el paraíso, los actores visitaron Tetiaroa o mejor conocida como la Isla de Marlon Brando, un lugar que lo dejó sin palabras: “Encontramos nuestro paraíso. Pronto volveremos”, escribió Horacio en una imagen donde aparece feliz con el mar como espectacular telón de fondo. En otra imagen, donde se ve a la actriz en traje de bajo, el argentino escribió: “Me encontré una sirena en la Polinesia, Te amo María del Mar”. Por su parte, la actriz le agradeció por ser el mejor compañero de aventura: “Qué bonito viaje hicimos @horaciopancheri gracias por seguirme en mis locuras viajeras, sabes q es una de mis pasiones y me encanta compartirlo contigo. Te amo, “Maruru”.