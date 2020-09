Desde el hospital, Andrea Legarreta da detalles de su salud: ‘No tengo nada grave’

El pasado 31 de agosto, durante un espacio en el programa Hoy, Andrea Legarreta dio a conocer que ella y su familia habían dado positivo a Covid-19. Desde entonces, decidió aislarse y enfocarse en su recuperación desde casa; sin embargo, tras comenzar a sentir algunos signos que parecían una complicación, decidió acudir al hospital a realizarse un estudio que dio como resultado neumonía, una condición por la que permanecerá internada durante un par de días, según contó: “Estoy bien, ya saben positiva, con buena actitud, pero eso, al hablar mucho me llego a sofocar un poquito o si me rio, ya saben que soy muy risueña, o subiendo escaleras, me sofoco un poquito; esto fue a partir desde hace como dos días; estos signos, generalmente son de neumonía, entonces, hoy acudí al hospital a que me hicieran una tomografía y resultó que tengo neumonía”, comentó durante este video que grabó en el nosocomio.

La conductora continuó dando detalles de cómo tratarán esta complicación del Covid: “El doctor solo por darme seguimiento y estarme monitoreado, me aconsejó que me quedará un par de días en el hospital, no tengo nada grave, no estoy delicada, están nada más viendo cómo se desarrolla esta neumonía y lo que no quieren es que sea algo de riesgo, me están dando medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, como pueden ver, me siento bien, estoy bien, estoy positiva, solamente es muy común, en pacientes con Covid, desarrollar neumonía, misma que se va a ir ya, se los aseguro”, explicó. “Estaré un par de días y me iré a curar a casa”, dijo muy sonriente ante la cámara.

Sobre el estado de salud de su familia dijo: “Nina solamente ha tenido estornudos, ha perdido un poquito de olfato y gusto, pero está muy bien; Mía se ha sentido muy bien, ha tenido cansancio y dolor de cuerpo, pero ya en estos días se ha sentido muy bien, ayer se sintió bien, hoy se ha sentido mucho mejor; Erik está muy bien, ha tenido eso, cansancio y dolor de cuerpo, pero está bien, dentro de todo, son quienes la han pasado mejor”, detalló. La conductora de Hoy dejó claro que no tiene idea dónde ocurrió el contagio: “Yo nunca le he afirmado a nadie en dónde nos contagiamos, a nadie, a nadie le he afirmado nada. Empezaron a decir que yo le había comentado a un amigo, a Alan, o algunas personas”.

La conductora aseguró que cuando salió, lo hizo bajo estrictas normas de sanidad: “Dicen que fue en el cine, la verdad, es que de los lugares en donde nos hemos sentido más seguros fue en el cine, éramos cuatro y la gente de ahí cuida muchísimo a la clientela, en los restaurantes a los que fui, igual, super responsables, super cuidados”, dijo. Andrea hizo hincapié en que, dentro de lo que cabe, su familia se encuentra estable: “Sucedió y la verdad es que estoy bien y estamos bien, como mucha gente que nos está viendo, que Dios me los bendiga, deseo que estén bien y que salgan de esto, no somos los primeros, no seremos los últimos, ojalá que sí, pero no hay que bajar la guardia hay que seguirnos cuidando y si sucede, créanme que yo les puedo decir que no la estoy pasando tan mal y que voy a salir adelante y ustedes también”, explicó.

Mente positiva ante la adversidad

Aunque en redes sociales ha recibido un sinfín de mensajes, buenos y malos, aseguró que no está enfocada en buscar culpables: “Aquí no se trata de ver en dónde fue, me han llegado una cantidad de comentarios que me dan tristeza porque coinciden conmigo, porque es de gente que se ha contagiado y ha sido responsable, se ha cuidado y que de pronto la gente te quiere hacer sentir como que eres culpable, como si fuera un delito, te haces muchas preguntas y, la verdad, es que no creo que valga la pena conectar con lo negativo, me contagié, no sé cómo fue, no sé si recibiendo algún paquete, no sé si recibiendo comida a domicilio, no sé, lo único que sé es que he estado de ser lo suficientemente responsable desde el día uno”, detalló en la parte final de este mensaje.