José Eduardo Derbez: 'Extraño muchísimo a mi mamá'

A raíz de la pandemia, muchos famosos, -al igual que millones de personas en el mundo-, han tenido que readaptar sus rutinas, no solo manteniendo prolongadas cuarentenas en casa, sino también evitando el contacto físico con sus seres queridos. Esta situación no ha sido nada sencilla para José Eduardo Derbez, quien lamentablemente ha pasado varios meses sin poder reencontrarse con su mamá, Victoria Ruffo. Con la sinceridad que lo caracteriza, el actor habló de la circunstancia por la que atraviesa, y por la cual incluso tuvo que celebrar su cumpleaños número 28 en total aislamiento. Eso sí, a la distancia, recibió las incondicionales muestras de cariño de sus seres queridos, como sus fans los pudieron constatar gracias a la actividad que la familia Derbez mantiene en redes sociales.

“Yo en abril cumplí 28, yo solo en mi casa. Tengo desde febrero sin ver a mi mamá, extraño muchísimo a mi mamá, entonces como de ‘ya, por Dios’…”, reveló el joven durante una reciente entrevista concedida a Mar Saura en Instagram. Del mismo modo, José Eduardo explicó el principal motivo por el cual ha tomado la decisión temporal de no visitar a su madre, mientras mantiene las debidas precauciones a lo largo de este periodo, en el que ha procurado no salir de casa, aunque lo ha hecho solo por razones necesarias. “Pero al mismo tiempo es ese miedo, como he tenido que salir a trabajar, de repente me da miedo ir a verla y como ella se está cuidando más, no sé, son muchas cosas…”, agregó.

El hijo de Eugenio Derbez además se mostró sensible ante lo que ocurre, luego de que varios de sus conocidos hayan resultado infectados con coronavirus. “Mucha gente cercana a mí, sí me he enterado de muchos casos, y son de esas que a veces dices ‘sí creo o no’ y de repente escuchas un caso cercano a ti…”, contó, haciendo énfasis en ese grado de incertidumbre que gira en torno a la enfermedad. “Tú no sabes cómo te va a tocar, si te va a tocar fuerte, leve o cómo vas a acabar, si va a ser con una gripa normal, si vas a ir al hospital o vas a perder la vida…”, dijo el intérprete.

La inquebrantable complicidad con su madre

El pasado 31 de agosto, Victoria Ruffo también celebró su cumpleaños, y aunque José Eduardo no pudo estar con ella para abrazarla en su especial día, sí le dedicó un breve mensaje a la distancia, añorando un pronto reencuentro entre los dos. “¡Feliz cumpleaños madre mía! Te amo. Pronto festejaremos”, escribió el joven, agregando a sus palabras algunos emojis de fiesta, al pie de la imagen en la que aparecen ambos, una de las tantas postales en las que madre e hijo dan prueba del gran cariño que los mantiene unidos.

Entre otras cosas, el actor aseguró semanas atrás que si bien en este momento de su vida asume con madurez las críticas sobre su persona, sí le dolería que su mamá fuera objeto de señalamientos, definiendo esta situación como su punto débil. Por fortuna, Victoria es una mujer muy respetada en el medio, algo que lo llena de tranquilidad. “A mí se me resbala todo, pueden tirarme todo lo que quieran, pueden decir todo lo que quieran de mí, lo único que me volvería loco y sí me afectaría muchísimo es que se metieran con mi mamá. Gracias a Dios tanto la prensa como la gente siempre ha sido súper respetuosa con mi mamá, pero es raro porque en este medio hasta a la más adorable le toca…”, reiteró el joven en una charla que sostuvo en el canal de YouTube del periodista de espectáculos, Luis Magaña.

