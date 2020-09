África Zavala comparte un divertido video del día en que nació su hijo León

El regreso de África Zavala a las redes sociales, tras de su debut como mamá, ha estado lleno de sorpresas, como el video que compartió ayer en el que muestra un poco de la divertida manera en la que, ella y León Peraza, vivieron las horas previas al nacimiento de su hijo León, quien llegó al mundo el pasado 13 de agosto, una noticia que la pareja compartió en exclusiva para ¡HOLA! Después de compartir con sus seguidoras algunos tips que le han funcionado en estas primeras semanas de vida de su bebé, la actriz publicó un clip donde se le ve bailando en el hospital mientras esperaba la hora de conocer a su hijo: “#Tbt del día más hermoso y transformador de nuestras vidas”, escribió África al lado del video que sirvió para describir el ambiente positivo con el que recibieron al pequeño.

En este video, África aparece muy sonriente luciendo una bata de hospital que fue su outfit durante las horas previas a la llegada de León. Para lidiar con las contracciones, la actriz se dejó llevar por su novio, León Peraza quien, con el objetivo de distraerla, le puso música para que bailara un poco y olvidara del dolor físico, un truco que sí funcionó: “Ahí tenía 6 centímetros de dilatación y así estaba. Esta experiencia no solo ha sido la más bella de mi vida, sino también ha hecho que te admiré y te amé mucho más @leonperazapro estuviste siempre para mí y es increíble la conexión tan grande que tenemos, solo con la mirada sabías lo que yo necesitaba, sin duda, esto nos unión de una manera mágica”, escribió.

África aprovechó esta publicación para describir un poco de cómo vivieron este embarazo: “Fueron 9 meses de los cuales 7 estuvimos en cuarentena, encerrados y solo saliendo a lo necesario. El miedo y la incertidumbre estuvo presente, pero nunca nos dejamos vencer, mantuvimos la actitud positiva, nuestra energía vital siempre arriba, unidos en el amor y armonía, serenos, esperando a que llegara el momento y cuando llegó, así fue nuestro estado de ánimo… positivos, alegres, felices, enérgicos, para darle la bienvenida a nuestro bebé, agradeciendo en cada momento”, escribió. Fue en febrero pasado cuando la actriz nos compartió la primicia de su embarazo, sólo semanas después, fue decretada la emergencia sanitaria, razón por la que vivió la mayor parte de esta etapa en aislamiento, situación que enfrento con una mentee positiva.

Tras experimentar la maternidad, África Zavala quiso dedicarles unas palabras de esperanza a sus seguidoras que están por recibir a sus bebés: “Ahora solo celebramos porque Dios, la Virgen y el universo nos concedió todo como se lo pedimos. Seguimos en casa, con nuestro angelito León, sano y creciendo como Dios manda. Les deseamos a todas las futuras mamás y los papás que están en la dulce espera en este momento, que mantengan actitud positiva, con fe de que todo saldrá bien, Dios hará su buena obra. ¡Sigan cuidándose! Bendiciones”, finalizó.

La primera imagen del bebé

Después del nacimiento de León, la pareja compartió con nuestros lectores la primera foto del bebé, a quien captaron mientras tomaba una siesta en los brazos de su papá. Desde el primer momento, África y León dieron a ¡HOLA! los detalles de la llegada del niño: “Ya nació nuestro hijo León a las 3:55 de la mañana, la madrugada de hoy, 13 de agosto. Todo fue maravilloso, perfecto, todo salió bien, como queríamos, como le pedimos a Dios. Pesó 3 kilos 400 y midió 49.50 centímetros”, nos contó Peraza. Por su parte, África contó ayer en Instagram que está viviendo la mejor etapa de su vida: “Mamitas, ¿cómo están? Yo sé que las he tenido muy abandonadas, pero ya estoy aquí. He estado ocupándome de Leoncito, muy contenta, muy enamorada y viviendo esta etapa padrísima y, bueno, no las quería abandonar tanto, así que ahorita les voy a dejar unos tips y cosas bien padres. Gracias por todos sus mensajitos, Dios las bendiga”, dijo en una de sus historias que marcaron su regreso a las redes tras la maternidad.