Galilea Montijo de Andrea Legarreta: 'Era la que más se cuidaba'

Desde que Andrea Legarreta diera a conocer que dio positivo a COVID-19, la conductora del matutino Hoy permanece reflexiva sobre la situación, aunque sin perder las esperanzas de que muy pronto logrará salir avante. Al mismo tiempo, no ha dejado de recibir el apoyo incondicional de todos sus fanáticos, pero también el de sus compañeros de programa, como es el caso de Galilea Montijo. En una reciente charla con la prensa, la tapatía contó que se ha mantenido en constante comunicación con ella y explicó parte de los protocolos que se han seguido en Televisa desde el inicio de la pandemia, entre ellos, la realización de pruebas a quienes asisten con regularidad a la empresa debido a sus compromisos de trabajo.

Tan amable como suele ser, Galilea despejó las dudas de los reporteros, a quienes incluso dio detalles de la dinámica al interior del foro antes de que Andrea enfermara de coronavirus. “¿Te digo algo? La que más se cuida, yo creo, porque era la que no me toques, cuidándonos, por supuesto, de ¡acuérdate! Legarreta tiene esta parte de mamá donde siempre nos está cuidando, nosotros a ella, por supuesto, pero esto es así, siempre digo que es como una ruleta rusa…”, contó la presentadora de televisión frente a las cámaras y micrófonos de programas como Suelta la Sopa, de Telemundo.

La conductora también ahondó en las rigurosas medias que se han adoptado en Televisa, pues hay producciones como la del programa Hoy que requieren la presencia de su personal, aunque esto solo al 30 por ciento, según dijo. “A nosotros siempre nos hacen (pruebas) porque nosotros somos un equipo que nunca ha parado, de hecho aquí en servicio médico siempre tenemos las pruebas. A los compañeros o actores que están en más de una producción es obligatorio, no sé si cada quince o veinte días les hacen el del isopo…”, reveló Galilea, aprovechando el espacio para reiterar la importancia de seguir las medidas de prevención. “Entre más sales más riesgos hay, por eso el tan famoso ‘quédate en tu casa’ es real, el cubrebocas… Salimos de aquí y tenemos nosotros casas, familias que cuidar, hijos que cuidar, para todos y cada uno de nosotros siempre es preocupante…”.

Andrea, positiva ante la situación

Recordemos que el pasado 31 de agosto, Andrea hizo una transmisión en vivo desde su casa para el programa Hoy, en la que reveló el motivo de su ausencia al foro, pues tras someterse a una prueba resultó positivo a COVID-19. “Ahora me tocó a mí, a enfrentarlo con la mejor actitud. Yo pensaba que era un resfriado común pero resultó que no…”, dijo en aquella ocasión, en la que además habló de los síntomas que la comenzaron a aquejar desde el primer momento. “La verdad es que los primeros días, los primeros avisos pues como un resfriado, un resfriado quizás un poquito más fuerte, los dolores del cuerpo los empecé a sentir muy parecidos a cuando te da influenza, fuertes y dolor de cabeza sentía y fiebre…”, aseguró.

Tras confirmar la noticia, Legarreta también envió un mensaje a través de sus redes sociales para alzar la voz y, de paso, exponer sus reflexiones, como parte de este proceso que le ha tocado vivir al igual que a millones de personas alrededor del mundo. “Quienes me conocen saben que soy muy responsable. He ido a trabajar desde que inició la pandemia con muchos cuidados y protegiéndome. Salidas aparte del foro, han sido pocas. Un par de reportajes con los cuidados que nos indican. Ya en semáforo amarillo y con todos los debidos cuidados, 2 veces a restaurantes y al cine (que estaba vacío) y los lugares con muchos cuidados para sus clientes. “El asunto es que para que me contagiara seguramente andaba por ahí alguien que no sabía que lo tenía y me contagié. No se trata de encontrar culpables y más si te manejas responsablemente… Esto es una ‘cadena’ dónde la mayoría de quienes contagian a otros no saben que lo tienen…”, escribió.

