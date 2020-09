Robert Pattinson habría dado positivo a COVID-19 Warner Bros confirmó que el rodaje de 'The Batman' se encuentra en pausa temporalmente

A tan solo unos meses de que se dieran a conocer las primeras imágenes de The Batman, se ha informado que la producción del filme detuvo el rodaje en la ciudad de Londres, esta vez por el posible contagio de Robert Pattinson con COVID-19. Cabe destacar que el equipo que integra la cinta había reanudado las grabaciones tras realizar una pausa, esto como medida de prevención a raíz de la pandemia, que continúa afectando a millones de personas alrededor del mundo. A la par de esta información, la casa productora de la película ha lanzado un breve comunicado informando sobre lo ocurrido, aunque guardando total hermetismo en relación con los detalles en torno a esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo.

“Un miembro de la producción de The Batman ha dado positivo para COVID-19, y se encuentra aislado de acuerdo con los protocolos establecidos. La filmación se encuentra en pausa temporalmente”, se puede leer en el mensaje dado a conocer por Warner Bros, sin revelar el nombre del integrante del equipo que resultó afectado por esta situación. Sin embargo, de acuerdo con Vanity Fair, publicación que asegura mantuvo comunicación con una fuente altamente confiable, ha sido Pattinson quien resultó infectado con coronavirus, lo que ha despertado de inmediato la atención entre los fans de la estrella.

Por el momento, Pattinson no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, pero la noticia ha cobrado gran relevancia debido a que él es el personaje principal de la cinta dirigida por Matt Reeves, que tampoco se ha pronunciado sobre el asunto. Mientras tanto, se sabe que la fecha estimada del estreno se ha programado para el mes de octubre del año 2021. Recordemos que fue en febrero cuando Reeves estrenó el teaser de la película, en donde se aprecia al actor inglés en la piel del millonario Bruce Wayne, y también luciendo el espectacular traje de Batman, algo que emocionó a los fanáticos de la franquicia que han permanecido muy pendientes desde ese entonces.

La pandemia golpea al entretenimiento

Al despuntar los casos de COVID-19 alrededor del mundo, la industria del entretenimiento optó por hacer una pausa. Como nunca antes, los telones bajaron, importantes eventos quedaron suspendidos hasta previo aviso y se detuvo el trabajo en las filmaciones, como ocurrió con The Batman, tal cual lo informó de manera oportuna su director a finales de marzo. Tras ese episodio, la producción había reanudado el rodaje esta semana bajo estrictas medidas de seguridad, de acuerdo con la información que ha salido a la luz a lo largo de las últimas horas. Por supuesto, la situación también se ha hecho viral en redes sociales.

Para Pattinson, interpretar a Batman, a la par de ser un reto, generó en él algunas dudas con respecto a la reacción que tendrían los fanáticos de la franquicia, por lo que incluso al filtrarse la noticia llegó a temer que pudiera perder su papel. “Cuando la noticia se filtró me enfadé bastante y a la vez me quedé aterrorizado. Todos estaban muy molestos y tenían miedo por cómo iba a salir todo. Creí que ese fue el principal motivo que hizo que la gente reaccionase así. Tuve mucho miedo por si perdía mi papel y todo salía mal…”, confesó en meses pasados a la revista Variety. Entre otras estrellas que integran el reparto están Zoe Kravitz como Catwoman, Paul Dano como Riddler y Colin Farrell, quien dará vida al súper villano de la historia, Oswald Chesterfield Cobblepot, mejor conocido como The Pinguin.

