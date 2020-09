África Zavala reaparece en redes tras su debut como mamá: ‘He estado ocupándome de Leoncito’

A unos días de que su hijo cumpla su primer mes de vida, África Zavala reapareció en Instagram, red social en la que no publicaba desde la víspera del nacimiento de León, noticia que la actriz y su novio, León Peraza, revelaron en exclusiva para ¡HOLA!, el pasado 13 de agosto. Con la sonrisa que la caracteriza, África dedicó un lindo mensaje a sus seguidoras quienes, como ella, también son mamás y con quienes compartió varios tips que le han funcionado en los primeros días de vida de su bebé que, admitió, la tiene completamente enamorada, además de revelar que está viviendo a plenitud esta etapa. Aunque en su regreso a las redes no mostró a su pequeño, el pasado 20 de agosto, la pareja nos dio la primicia de la primera imagen del niño.

En esta serie de clips que, se convirtieron en sus primeras publicaciones tras convertirse en mamá, vimos a África radiante con un look muy natural en el que su sonrisa se convirtió en su mejor accesorio: “Mamitas, ¿cómo están? Yo sé que las he tenido muy abandonadas, pero ya estoy aquí. He estado ocupándome de Leoncito, muy contenta, muy enamorada y viviendo esta etapa padrísima y, bueno, no las quería abandonar tanto, así que ahorita les voy a dejar unos tips y cosas bien padres. Gracias por todos sus mensajitos, Dios las bendiga”, comentó la actriz en su regreso a Instagram, un gesto que sus seguidores celebraron pues, antes del nacimiento de León, este medio se convirtió en un espacio donde la actriz intercambiaba información con mujeres, con las que estaba compartiendo su maternidad.

Aunque en estos videos África no dio más detalles de la llegada de su bebé, León Peraza sí nos compartió varios datos, el día que debutó como papá: “Ya nació nuestro hijo León a las 3:55 de la mañana, la madrugada de hoy, 13 de agosto. Todo fue maravilloso, perfecto, todo salió bien, como queríamos, como le pedimos a Dios. Pesó 3 kilos 400 y midió 49.50 centímetros”. Cabe resaltar que León se convirtió en el mejor regalo de cumpleaños de África Zavala quien, horas antes de su nacimiento (el día 12) celebró sus 33 años, una fecha que ahora tiene un significado muy especial, por haber sido la víspera de la llegada de León. A través de Instagram, su novio, le escribió una amorosa felicitación: “Amor de mi vida, desde que llegaste a mi vida me siento un hombre cada vez mejor, espero siempre brindarte momentos alegres y divertidos, espero nunca faltarles a ti y a nuestro bebé”.

Embarazo en confinamiento

Poco después de que África Zavala y León Peraza compartieron con ¡HOLA! la noticia de su embarazo, la actriz comenzó con el confinamiento voluntario por la contingencia sanitaria, una situación que hizo que prácticamente pasara todo su embarazo en aislamiento, una etapa que manejó muy bien; sin embargo, hubo un detalle con el que sí fue muy difícil lidiar: “Son momentos bien bonitos, la primera vez que vas a tener un bebé, que tienes tu pancita… Esa ha sido la parte que sí he sufrido mucho, que quisiera estar con mi mamá, pero no se puede. Hay que protegerla y protegerse también. Ahorita embarazada, es doble riesgo. No podemos salir, llevamos aquí mucho tiempo y eso ha sido lo complicado”, comentó en Instagram semanas antes del nacimiento de León.

Sobre ese tema, a principios de agosto, África reveló en entrevista a Hoy cómo fue su embarazo en casa: “Hay cosas que no he podido hacer como un baby shower o de repente los antojos, que no puedes salir a la calle por algo que se te antojó, ha sido todo algo muy distinto al estar pues encerrada, (tampoco) ir a una clase de yoga y platicar con otras mamás”. A pesar de las circunstancias, la actriz disfrutó de un embarazo pleno: “Ha sido todo pues diferente, pero también lo he tomado de la mejor manera, siempre positiva también pensando que pues es una manera de disfrutar mi embarazo aquí con León que me consiente, hemos estado disfrutándolo… Muy unidos, así que ha sido también bien padre”.