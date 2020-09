'Estoy confundida', Talina Fernández y la curiosa anécdota sobre su nieta Paula

Más allá de las situaciones difíciles por las que ha atravesado Talina Fernández, tiene la dicha disfrutar del incondicional cariño de sus nietos, especialmente de los hijos de Mariana Levy, quienes tras la partida de la actriz han permanecido enteramente apegados a ella. Precisamente, Paula se encuentra viviendo en su casa en estos momentos, tal como la conductora de televisión lo reveló en meses pasados, y ha sido gracias a ello que se mantiene feliz, incluso sorprendida por algunas curiosas sorpresas que le ha dado la joven a lo largo de este tiempo, según compartió durante una reciente entrevista que concedió a La Saga, el espacio de Adela Micha al que acudió como invitada.

Con el sentimiento a flor de piel, Talina aprovechó la ocasión no solo para revivir los episodios de su pasado más entrañables, sino también para hablar de esa gran satisfacción que la circunstancia misma le otorgó, en uno de los instantes más determinantes de su vida. “Dios me regaló a María, que creció conmigo, que qué guapa está, y ahora la otra hija que tuvo Mariana con ‘Pirru’, se vino a vivir conmigo…”, reveló para referirse a Paula, quien al igual que su hermana María, tiene un enorme parecido físico con su mamá.

Tras esta espontánea declaración, Adela no dudó en preguntarle a la ‘Dama del Buen Decir’ si se encontraba feliz de tener a Paula en casa, a lo que ella respondió sin más rodeos, para revelar una curiosa anécdota de la joven nunca antes compartida. “Confundida (estoy), 18 años contra 76, entonces de repente me asomo por la ventana y la veo subida en el techo leyendo poemas. Ya no estoy en edad, mi hijo menor tiene 51 años y ella tiene 18…”, relató con su característico sentido del humor para luego reiterar lo mucho que la entusiasma contar con la compañía de sus nietas, y el gran significado que esto ha tomado en su vida. “Dios me quitó una hija y me devolvió dos, gracias a Dios…”, dijo.

La lección que le dejó la partida de su hija

En su amena charla con Adela Micha, la periodista abrió su corazón sobre el duro episodio del fallecimiento de Mariana Levy, una situación que si bien reconoce no superará, le ha dejado una valiosa lección que la ha llevado a reflexionar a profundidad. “Yo aprendí que el dolor se lleva muy adentro, no se te va a quitar nunca, está aquí guardado, es mío…”, afirmó, para luego hacer énfasis en otro aspecto que considera muy importante. “Lo que no se vale es el sufrimiento. Hay muchas mujeres que creen que sufrir es cualidad… tú no quieres estar de sufrida para nadie, tu dolor es tuyo…”, dijo de manera contundente, haciendo evidente la madurez con la que hoy asume aquel suceso que la dejó marcada para siempre.

Lo cierto es que las cosas marchan muy bien para Talina estos meses, pues a la par de disfrutar de su familia, una nueva oportunidad laboral le ha dado la posibilidad de regresar a la televisión, ahora como conductora del programa matutino Sale El Sol, hecho que de primera instancia, asegura, la puso un poco nerviosa, pero decidió aceptar el reto, pues sin duda alguna ama su profesión. “Me dicen, ‘venga de conductora invitada esta semana…' y luego, ‘quédese otra semana, pues ya quédese’…”, dijo, recordando que fueron exactamente tres años los que permaneció fuera de la pantalla chica. Eso sí, su público no le pierde la pista, y la apoya de manera incondicional en esta nueva etapa que la ha llenado de total motivación.

