Ariadne Díaz se sincera sobre la desagradable situación que la hizo dudar volver a las telenovelas

La vida de una estrella al interior de los foros de grabación no es nada sencilla, sobre todo por las horas de entrega, esfuerzo y sacrificios que requiere cada proyecto. Eso lo sabe mejor que nadie Ariadne Díaz, quien recuerda cómo durante la realización de su última telenovela, atravesó por un suceso desagradable que la llevó a dudar sobre el rumbo que tomaría su carrera como actriz. A corazón abierto, la tapatía narró los detalles de ese duro acontecimiento que la hizo reflexionar a profundidad, y por el cual también decidió dejar de trabajar un tiempo para refugiarse junto a los suyos en su natal Puerto Vallarta. Sin embargo, hoy la intérprete mira la vida con nuevos bríos, motivada por su próximo regreso a la televisión en el melodrama titulado ¿Qué le pasa a mi familia?, en donde además compartirá créditos con su exnovio, José Ron.

Sin más rodeos, Ariadne narró cómo vivió aquellos instantes de angustia, cuando se percató que su pequeño hijo Diego se encontraba enfermo, razón por la cual tuvieron que llevarlo al hospital. “Yo tuve una situación en la última novela en la que estuve, donde mi hijo como que traía ahí una infección de garganta, pero le dábamos medicina, pero estaba mejor, luego no, pero luego sí, pero yo trabajando… pero un día lo veo como que está como muy lloroncito y entonces se acuesta, le escucho los pulmones y escucho como que trae flemas en los pulmones… entonces le digo a mi esposo, ‘córrele al doctor por favor’…”, reveló durante una entrevista en redes sociales con Mar Saura.

Ariadne recordó lo complicado que fue enfrentar ese momento, pues además se encontraba cumpliendo con importantes compromisos profesionales, atendiendo un llamado de la telenovela en la que era protagonista. Por fortuna, contó con el apoyo incondicional de su esposo, Marcus Ornellas, quien en ese instante no tenía ningún llamado de trabajo, por lo que cuidó de su hijo. “Imagínate yo en un foro, a punto del 3, 2 y yo ‘espérenme tantito’, entonces en ese momento fue para mí tan fuerte el tener que decidir entre irme con mi hijo al hospital o hacer las escenas que quedaban, y fue tan duro para mí porque al final con la cabeza fría, y siempre intento tener la cabeza fría… dije ‘va su papá, va mi mamá, van al hospital, yo los alcanzo después, no hace una diferencia que vaya en el coche directo con ellos’…”, reveló.

Por fortuna, la situación fue favorable para ella, pues solo se dedicó a grabar unas últimas escenas y logró cumplir con aquel compromiso, aunque la impaciencia y la preocupación la invadieron en todo momento. “Hablo con la productora, con su productor asociado y les digo, ‘me tengo que ir’. Eran las últimas escenas casi de la novela y un llamado de veinte actores y me dice ‘por favor solamente acaba estas tres escenas, que es el último set… Yo dije ‘ok, acabo esas tres escenas’, pero te juro que lo que duraron esas tres escenas para mí fueron (largas)… Fue tremendo, fue un cúmulo de cosas que dije, ¿sabes qué? Afortunadamente he hecho buenas elecciones en vida, de tal forma que no tengo la necesidad de trabajar ahorita, entonces rondaba por mi cabeza el ‘nunca más las telenovelas’…”.

¿Por qué aceptó regresar a la televisión?

Lo cierto es que la vida le ha permitido a Ariadne salir adelante, tanto así que el ofrecimiento de participar en la nueva telenovela de Juan Osorio la hizo cambiar de parecer por una simple y sencilla razón. “Me manda el libreto y curiosamente, en estos dos años cuando menos me ofrecieron diez novelas… cuando él me manda la historia se me va muy fácil. Yo le decía ‘creo que lo más padre de tu historia es que no es una historia pretenciosa, es una historia que lo único que quiere es que la gente se la pase bien, haciendo un poco alusión a esta situación pandémica’… Entonces me pareció muy lindo que en un momento tan caótico del mundo hacer una historia en donde la gente la pase bien…”, reiteró, asegurando que ser actriz le ha recordado el importante compromiso que tiene con el público.

