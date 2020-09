Cobijada por el cariño de Juan Soler, Itatí Cantoral regresa al trabajo

A menos de una semana del sensible fallecimiento de su mamá, doña Itatí Zucchi de Cantoral, Itatí Cantoral ha dado lecciones de fortaleza y, cobijada por varios de sus compañeros actores, regresó a los foros de televisión para grabar La mexicana y el güero, proyecto que protagoniza al lado de Juan Soler, quien se ha convertido en uno de sus grandes apoyos dentro del set. Acompañada de Gala Montes, Julio Camejo y de Soler, Cantoral arribó a Televisa San Ángel donde prefirió no hablar del duelo que está atravesando por la partida de su mamá y se limitó a agradecer a sus compañeros por tanto amor: “Bendito sea Dios estoy rodeada de un equipo hermoso, no se la pierdan”, dijo. Ayer por la tarde, la actriz ya había adelantado que planeaba retomar sus actividades laborales con una publicación en Instagram: “¡La vida continúa! Y se pone mejor en #Lamexicanayelguero”, escribió al lado de una foto captada durante las grabaciones.

Durante su llegada a la televisora, Itatí contó con el apoyo de todos sus amigos en la telenovela, pero resaltaron las atenciones de Juan Soler quien, incluso, le preguntó si deseaba hablar con los medios de comunicación o continuar con su camino: “¿Quieres hablar con la prensa mi amor?”, cuestionamiento que Itatí respondió con un gesto: “No, entonces vámonos”. El actor respetó la decisión de la actriz y la escoltó hasta su ingreso al canal, desde donde después protagonizaron una historia para el Instagram de Julio Camejo quien describió al grupo de actores como “la tropa del terror”. Aunque saben que Itatí está atravesando por un momento personal difícil, sus compañeros la han arropado en el trabajo, una actividad que sin duda le ayudará a lidiar con el duelo.

Aunque Itatí prefirió no dar declaraciones sobre su regreso al set, Juan Soler sí habló de cómo se encuentra su compañera: “Fíjate que en esto del medio circula siempre un dicho que dice que el show debe continuar, vemos a Itatí, si la ves ahora, es una mujer repuesta, pero sabemos todos que por dentro está quebrada, entonces, sentir el apapacho de todos nosotros, el cariño, la admiración también, el respeto que se merecen y sé que el público también siente lo mismo por ella y la van a ver trabajar y parece que no pasó nada, sabemos que su corazón está roto, pero ella por fuera sigue esa premisa de que, el show debe continuar”, declaró el argentino en entrevista para Televisa Espectáculos.

Juan reconoció que además de ser una compañera de trabajo, Itatí es una gran amiga: “Definitivamente, una persona que además le quiero mucho, respeto mucho y admiro mucho, estoy muy agradecido con su generosidad, es una mujer muy generosa en el escenario, en el set, entonces, deseándole lo mejor; son momentos en los que sobran, es mejor un abrazo y un apapacho”. Además de hablar de Cantoral, el actor aprovechó para agradecer al público por hacer de la producción de Nicandro Díaz un éxito: “Ya se está apropiando en el gusto del público en ese horario, entonces estamos muy contentos. El trabajo se está haciendo duro, bueno, para ustedes también todos estos protocolos y seguir con los protocolos se volvió un poquito complicado, pero ahí vamos y vamos muy bien, nos divertimos mucho”, comentó.

La familia de Itatí, su otro gran apoyo

Tras la sensible partida de su mamá, Itatí no sólo ha contado con el apoyo de sus compañeros de trabajo, en casa, también cuenta con el amor incondicional de su familia, sobre todo la de sus hermanos quienes la han estado cobijando en los últimos días. Aunque la actriz ha preferido no hablar públicamente de la muerte de doña Zucchi, su hermano José Cantoral ya lo hizo en una entrevista con Despierta América donde aseguró que toda la familia está muy al pendiente de la actriz acompañándola en este delicado momento: “Mi mamá nos tuvo a tres, primero, hombres y ella fue la chiquita que llegó cómo mujer, siempre fue la consentida y tenía una relación con mi madre muy, muy especial y nunca se pensó en este momento. Si te das cuenta, mi hermano Roberto está con ella abrazándola y mostrando que aquí estamos, ella no está sola y no va a estar sola nunca”, dijo el cantante.