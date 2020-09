Ale Capetillo confiesa cuál fue su reacción cuando se enteró que su mamá esperaba a los mellizos

Durante esta contingencia sanitaria, la familia Capetillo ha aprovechado este tiempo para crear contenido para sus canales de Youtube, donde Alejandra y Ana Paula, hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, se han dado vuelo realizando videos con los que se han confesado a sus suscriptores varios detalles de su vida con el objetivo de que las conozcan, como las características de su hombre ideal o su relación entre ellas, son sólo algunos de los temas que han tocado en su ya famoso vlog. Como parte de estas revelaciones, recientemente, las hermanas fueron cuestionadas por sus seguidores sobre cuál fue su reacción al enterarse que sus papás estaban en la dulce espera de sus hermanitos, los mellizos, Manuel y Daniel.

Para sorpresa de sus seguidores, las respuestas de las chicas fueron completamente opuestas, mientras para Ana Paula, la mayor, la noticia le provocó mucha emoción, para Alejandra quien, en aquel entonces era la menor de los hermanos Capetillo, el cuarto embarazo de su mamá le provocó un sentimiento que desapareció cuando los niños nacieron: “Yo, la verdad, me enojé, es que yo era la bebé y, aparte, cuando me enteré de eso tenía 14 años, entonces seguía siendo como puberta, cuando tienes esos humores pubertos, como de: ‘yo necesito la atención soy la bebé’. Entonces, cuando me dijeron me enojé y ya después lo dejé ir”, recordó entre risas. Admitió que, en cuando los conoció, el enojo se transformó en amor: “Obviamente cuando nacieron me enamoré de ellos, entonces, lo dejé ir”.

Aunque, de primer momento, la noticia le cayó de sorpresa, en este clip, Alejandra reconoció que, como hermana, es muy protectora y ese instinto le nace con todos en casa, incluso con Ana Paula, quien es mayor que ella. Gracias a su carácter, ha salido en defensa de su cómplice de vida, incluso, narraron cómo, durante una fiesta, ella tuvo que ponerle un alto a un joven que se le estaba acercando mucho a su hermana: “Una vez, estábamos en la graduación de Ale y un niño estaba extremadamente borracho, ebrio, y cada vez se me acercaba más, yo seguí caminando y me empezaba a decir cosas, no recuerdo qué me decía (…) sigo caminando y me topo a Ale, que estaba con sus amigos”, recordó Ana Pau, para darle paso a su hermana quien terminó de contar la historia: “Llega Ana Pau y el ente aquí, viéndola y ella me decía cosas, con los ojos, las mujeres me van a entender, así como de ayúdame. Yo me le quedaba viendo al niño, así como de ‘ya vete’, pero no entendía, yo creo porque estaba ebrio; en una de esas, le puse la mano así de: ‘No te acerques más a mi hermana’”. Orgullosa de Ale, Ana Pau admitió que su hermana siempre es la defensora de sus hermanos y amigas.

En estos reveladores videos, Ale y Ana Paula también han hablado de su vida personal, como del hecho de que ambas están solteras en estos momentos. En ese sentido se animaron a revelar cuáles son las cualidades que buscan en un hombre: “Me gusta que sean muy inteligentes, eso es lo primero. Que sean muy cultos, que pueda hacer planes con ellos como ir a un museo, ir a una librería, ese es mi plan ideal”, comentó Ana Paula; mientras que su hermana comentó: “Que fuera totalmente auténtico, yo soy una persona sumamente transparente. Desde el momento uno en el que me conoces, me abro y soy un libro abierto, no tengo barreras, no escondo cosas. Soy totalmente yo. No soporto en general a la gente que no sea auténtica, como fingidas, que quieren caer bien. Yo en un hombre como que lo valoro muchísimo, que sea desde el momento uno totalmente auténtico y que sea super aventurero”.

El embarazo de Biby, una sorpresa para todos

Aunque los “bebés” de la familia ahora son los consentidos del hogar, el año pasado, una entrevista con el programa Con Permiso, Biby confesó que la noticia fue una sorpresa para todos y recordó cuál fue la reacción de su primogénito, Eduardo, quien no podía creerlo: “¿Quieres que te diga la realidad? Cuando le dijimos a Eduardo, su primera reacción fue abrir los ojos, porque tiene unos ojos muy grandes, y me dijo: ‘¡Mamá!, el que tenía que salir con su domingo siete era yo, no tú a estas alturas’”. La protagonista de Chicago comentó que los bebés llegaron a darle un tierno giro a la familia: “Cuando nacieron los chiquitos, Alejandrita tenía 14 años y Ana Paula tenía 17 y mi hijo Eduardo, el mayor 20, les lleva 20 años, o sea un mundo, pero ha sido, de verdad, a lo mejor suena trillado, pero es la realidad; vienen a refrescar y a llenar de amor, porque eso es lo que hace un niño”.