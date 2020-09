Las palabras de Yadhira Carrillo ante la actual situación legal de su esposo

Sin bajar la guardia, Yadhira Carrillo hace frente a las actuales circunstancias legales en relación con el caso de Juan Collado, quien permanece detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde hace poco más de un año. Recordemos que en días pasados, se acordó una audiencia en la que le imputaron al abogado un nuevo cargo a su expediente, esta vez por el delito de defraudación fiscal, noticia que acaparó de inmediato la atención de la prensa, que tampoco ha perdido detalle de las recientes declaraciones de la actriz. Lo cierto es que para ella, lo más importante ha sido defender la honorabilidad de su esposo, y una vez más lo ha hecho frente a las cámaras y los micrófonos durante la reciente visita que realizó a la prisión.

Tan amable como suele ser, Yadhira habló de su sentir en este momento, visiblemente tranquila y reiterando el compromiso que ha asumido de brindar apoyo incondicional a su marido, tal cual lo ha hecho desde el primer día. “Aquí seguimos, aquí seguiremos. Nada nuevo, todo sigue en orden, en cuanto tenga nuevas noticias con todo gusto se los comparto… aquí seguimos hasta que la justicia termine de investigar, que ya lleva investigando un año dos meses…”, señaló la protagonista de telenovelas al referirse a la situación por la que atraviesa Collado, en declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.

Por supuesto, la intérprete fue puntual al defender la honorabilidad de su marido, y más reservada que en otras ocasiones, no dudó en manifestarlo públicamente, en medio del actual panorama legal que sigue acaparando la conversación, sobre todo entre los fanáticos de la estrella, que no han parado de hacerle llegar mensajes de aliento a lo largo de estos difíciles meses. “Si alguien tiene las cosas perfectas y en orden es Juan Collado, entonces vamos a esperar, nada más…”, puntualizó la actriz. En ese mismo espacio, y ante la curiosidad de los reporteros que deseaban saber qué le dicen los abogados que llevan el caso, respondió de manera contundente: “Que todo está perfecto, que no nos preocupemos…”, agregó.

A diferencia de sus anteriores charlas, Yadhira apresuró su paso y evitó responder otras preguntas, sellando su encuentro con la prensa con la breve frase de “todo en orden”, guardando total discreción en torno a más temas, incluso al ser cuestionada por la salud de su esposo, que últimamente ha estado un poco enfermo, tal cual lo reveló anteriormente. Por el momento, la también empresaria se mantiene optimista y refugiada en la fe, un aspecto que comparte con su marido, quien asegura además ha dedicado su tiempo en prisión a la lectura, por eso es común verla llegar a sus citas con algún libro bajo el brazo.

El reciente episodio legal de Collado

Tras la realización de una audiencia, la Fiscalía General de la República imputó a Juan Collado por el delito de defraudación fiscal equiparada por 36 millones de pesos, según dio a conocer el diario mexicano El Universal este 31 de agosto. Del mismo modo, el abogado defensor, Javier López, ha dicho que buscarán esclarecer la situación. “En la siguiente audiencia tendremos la oportunidad de esclarecer cómo es que consideramos que no hay un delito o si hubo falta de pago…”, comentó en declaraciones retomadas por el medio antes citado. Por el momento, se sabe que será el próximo viernes a las 10 de la mañana cuando se lleve a cabo un nuevo encuentro entre la defensa de Collado y los fiscales, con lo que se tendrá claridad sobre la situación jurídica del señalado.

