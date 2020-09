'No está sola': José Cantoral sobre el difícil momento que atraviesa su hermana Itatí tras la muerte de su mamá

En medio del dolor que embarga a la familia Cantoral, tras el sensible fallecimiento de doña Itatí Zucchi de Cantoral, el pasado 28 de agosto, José Cantoral, uno de sus cuatro hijos, habló del difícil momento por el que atraviesan, en entrevista con Despierta América. Durante esta charla, el cantante hizo especial énfasis en la situación de su hermana Itatí quien tenía una relación muy especial con su mamá, no sólo por ser la más pequeña, también por ser la única mujer en la casa. La entrañable conexión que la actriz poseía con su mamá ha provocado que su partida sea un duro golpe para ella; sin embargo, consientes de esto, sus tres hermanos mayores, la han cobijado y acompañado en este proceso en el que aseguró, no la dejarán sola. Aunque Itatí Cantoral no ha dado entrevistas, luego de la muerte de su mamá, sí ha estado honrando su memoria en redes, donde ha compartido varias entrañables fotos a su lado.

José Cantoral habló de por qué la relación entre Itatí y su mamá era tan fuerte y de cómo la familia está apoyándola a lidiar con el duelo: “Mi mamá nos tuvo a tres, primero, hombres y ella fue la chiquita que llegó cómo mujer, siempre fue la consentida y tenía una relación con mi madre muy, muy especial y nunca se pensó en este momento. Si te das cuenta, mi hermano Roberto está con ella abrazándola y mostrando que aquí estamos, ella no está sola y no va a estar sola nunca”, comentó el cantante haciendo referencia a la misa que se realizó el pasado sábado y donde vimos a Itatí muy conmovida acompañada de su hermano Roberto.

Sobre la muerte de doña Itatí Zucchi, José Cantoral dio más detalles referentes a las complicaciones de salud que le arrebataron la vida: “Superó el Covid, pero realmente sus pulmones, por tantos años de fumadora, no fumaba mucho, pero lo hizo desde muy chiquita y al final de cuentas ella falleció por un paro cardiaco, un infarto”, explicó. Sobre dónde descansarán los restos de su mamá, el cantante dio a conocer que antes de llegar a su última morada, han decidido que sus cenizas estén un tiempo en el hogar de cada uno de sus hijos: “Junto a mi papi, pero por lo pronto va a estar una temporada en la casa de cada hijo”. Sobre si los restos de doña Zucchi visitarán a Estados Unidos, donde vive José, él comentó: “Claro, hay que llevarla a pasear un ratito, a ella le encantaban los viajes”.

Itatí Cantoral y su sentido adiós a su ‘mejor amiga’

Aunque ha preferido no hablar frente a los medios, a través de Instagram, Itatí Cantoral ha dedicado en las últimas horas varios mensajes y fotos al lado de su mamá a quien llamó su “mejor amiga”. En medio de la tristeza, la actriz ha querido atravesar esta perdida con lindos recuerdos. Con frases como “te amaremos siempre” o “tu eres mi gran amor”, la actriz ha expresado lo importante que era para ella doña Zucchi, quien trabajó intensamente por formar una linda familia y vaya que lo logró. En su última publicación en esta red social, Itatí compartió una foto del clan Cantoral rodeando a su mamá, una foto que acompañó del texto: “Gracias mamá por hacer de nosotros la mejor de las familias. ¡Gracias a ti mamá!”.

Además del amor de sus hermanos, Itatí también ha contado con el apoyo incondicional de la producción de Nicandro Díaz en La mexicana y el güero, proyecto que se encontraba grabando en Acapulco cuando le dieron a conocer la lamentable noticia de la muerte de su mamá. Entre sus compañeros que la han cobijado resalta los mensajes que le ha mandado su coprotagónico en esta historia, Juan Soler. A través de varios textos compartidos en su cuenta de Instagram, el argentino le ha hecho llegar sus condolencias: “Querida Itatí: hoy se divide el camino y empiezas a ser la madre que marca el rumbo de tu familia. Decidir si vas a transitar o trascender”, escribió sobre una foto en la que aparece al lado de Itatí, captada durante las grabaciones de este proyecto. El actor añadió: “Tu mami y tu papi hicieron de ti un gran ser humano. Honrar sus vidas es lo que sigue. Te quiero mucho. Aquí tu amigo, que tiene el corazón pleno de agradecimiento hacia ti”.