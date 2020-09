El contundente mensaje de Andrea Legarreta: 'Quienes me conocen saben que soy muy responsable'

Horas después de haber confirmado que tiene COVID-19, Andrea Legarreta envió un contundente mensaje a través de las redes sociales, no solo para agradecer a todos aquellos que le han manifestado su apoyo, sino también para reflexionar sobre la manera en que personalmente ha asumido esta circunstancia. Tan transparente como suele ser con su público, la conductora del programa televisivo Hoy habló de las inquietudes que invaden a quienes como ella atraviesan por un caso similar, dando muestra de la fortaleza con la que hace frente a este episodio, y confiando siempre en que pronto saldrá adelante. Mientras tanto, toma las debidas precauciones en casa, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de su médico. “Gracias a todos por sus buenas vibras y buenos deseos de tantas personas hermosas”, dijo, ante la ola de reacciones que desató la noticia.

Con toda franqueza, Andrea procedió a revelar la serie de cuestionamientos que surgen tras conocer el resultado positivo para coronavirus, y de cómo esta situación repercute de manera indiscutible en las emociones. “Te enteras de algún caso positivo y preguntas: ¿En dónde habrá sido el contagio? ¿Quién te contagió? ¿Tomabas las debidas medidas? ¿Te cuidabas lo suficiente? Y más preguntas así. Al ver la palabra ‘positivo’ en tus propios análisis, te asustas (obvio) y te cuestionas y regresas a todas esas preguntas. Incluso te sientes mal (aparte de físicamente) porque te cuestionas si quizás no te cuidaste lo suficiente. Como si contagiarte fuera un delito…”, escribió en su mensaje.

A lo largo de su publicación, la también actriz hizo énfasis en su proceder desde que la pandemia comenzó, y de cómo logró adaptarse a esta nueva rutina. “Quienes me conocen saben que soy muy responsable. He ido a trabajar desde que inició la pandemia con muchos cuidados y protegiéndome. Salidas aparte del foro, han sido pocas. Un par de reportajes con los cuidados que nos indican. Ya en semáforo amarillo y con todos los debidos cuidados, 2 veces a restaurantes y al cine (que estaba vacío) y los lugares con muchos cuidados para sus clientes…”, explicó a sus fans, quienes de inmediato le han enviado mensajes con buenos deseos. “Pero ojo, conozco personas que quedándose en casa se han contagiado y siguen sin saber cómo fue, y otros que salen a trabajar o al súper y gracias a Dios no se han contagiado (algunos sí)”, agregó.

¿Cómo pudo haberse contagiado?

Desde el momento en que Andrea hizo pública la noticia, muchos no han parado de preguntarse sobre cómo pudo haber adquirido el virus, razón por la cual ella misma ha dado respuesta, de una vez por todas, a esta incógnita. “El asunto es que para que me contagiara seguramente andaba por ahí alguien que no sabía que lo tenía y me contagié. No se trata de encontrar culpables y más si te manejas responsablemente. Esto es una “cadena” dónde la mayoría de quienes contagian a otros no saben que lo tienen…”, escribió.

Por último, la presentadora se mostró empática con quienes se encuentran en la misma circunstancia, enteramente optimista y confiada en que todo estará bien. De paso, dio una actualización de cómo se encuentran los suyos. “Lo más probable es que tarde o temprano nos alcance el virus a todos, así como me dio influenza AH1N1 en dos ocasiones o cualquier otro virus o bacteria. No somos los primeros y no seremos los últimos (ojalá lo fuéramos). Si estás pasando por algo similar, te mando amor y buenas vibras, ¡conecta con lo positivo! Con el amor de tu gente, con la fe y con Dios. Mi familia bien y con menos síntomas que yo. Yo, como si tuviera un resfriado común (poco más fuerte) y con los medicamentos se van los dolores de cabeza, cuerpo y fiebre. Sin olfato ni gusto, pero la llevo bien. Y de algo estoy segura, pronto saldremos de esta. Gracias por su amor y buenos deseos siempre. Y a seguirse cuidando hermosuras. Dios me los bendiga”, finalizó.

