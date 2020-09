Renata Notni se sincera sobre lo que sintió por un compañero de telenovela

Si por algo se caracteriza Renata Notni es por la franqueza con la que ha hablado públicamente de algunos asuntos ligados a su vida personal. Precisamente, semanas atrás se expresó sobre el gran aprecio que tiene por su exnovio, y de cómo a lo largo de este tiempo ha podido disfrutar al máximo de su soltería. Ahora, la guapa actriz vuelve a acaparar toda la atención, luego de que en una reciente entrevista revelara detalles de aquel momento de su pasado en que, debido a las circunstancias, comenzó a sentir algo por uno de sus compañeros de telenovela. Tras reconocer que ese sentimiento fue mutuo, la estrella no dudó en sincerarse, pero guardando total discreción en torno a la identidad del galán, a quien asegura conoció en un momento en el que se encontraba “vulnerable”.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Renata asistió como invitada a la emisión del canal en YouTube llamado Pinky Promise, en donde con toda confianza respondió algunas preguntas, entre ellas si en su trabajo como actriz ha sentido algo amoroso por algún compañero con el que le haya tocado compartir créditos. “Sí he llegado a sentir algo por alguien… no voy a decir el nombre. Solamente me ha pasado una vez, te voy a decir por qué fue, porque yo justo acababa de cortar una relación y esta persona acababa de cortar una relación, y nos tocó compartir un proyecto juntos y nos llevábamos perfecto…”, explicó durante la charla, evitando dar pistas que pudieran poner al descubierto el nombre del susodicho.

Por supuesto, la protagonista de telenovelas contó a raíz de qué surgió este sentimiento, y de cómo el mismo logró trascender a una linda amistad. “Seis meses, todos los días juntos, grabando, día y noche. De alguna manera vulnerables, no dolidos… pero cuando estás como muy vulnerable y te ponen a una persona a convivir día y noche tanto tiempo y que obviamente hay química… A mí se me hacía guapo en su momento, ahorita ya lo quiero mucho y es mi amigo…”, compartió visiblemente sonriente a lo largo del divertido encuentro, en el que además aseguró no arrepentirse de nada.

VER GALERÍA

Del mismo modo, la estrella de la serie El Dragón contó que si bien aquello parecía estar encaminado a un posible noviazgo, tomaron a tiempo la decisión de no continuar, aunque las muestras de afecto entre ambos no faltaron, en especial los besos, así respondió al ser cuestionada al respecto. “Sí (hubo besos en la vida real), pero me di cuenta que era como algo muy de la novela, pero también al final fue de ‘no vamos a andar ni nada, vamos a darnos cuenta si esto es nada más por la convivencia que estamos teniendo o si sí va para más’, y nos dimos cuenta que era únicamente el tiempo de la telenovela, que nos hicimos bolas y nada que ver…”, reveló sin más rodeos.

Madurez en el amor y en el trabajo

A propósito de los temas relacionados con el amor, Renata dejó ver lo profesional que es a la hora de poner límites entre lo personal y los asuntos ligados al trabajo, una situación de plena madurez en esta etapa de constantes cambios. “Yo siento que te puedes enamorar solamente si estás en un momento de tu vida en el que te puede pasar, si estas en una relación estable en la que estás super bien con tu pareja, la verdad es que sí se separa muy bien trabajo y vida personal…”, aseguró la actriz que, entre otras cosas, ha manifestado el gran cariño que tiene por su exnovio, Andrés Rivero, quien asegura es alguien muy especial para ella.

VER GALERÍA