Lydia Cacho y sus comentarios dedicados a Iván Sánchez en redes sociales

Mucho se ha hablado recientemente de la situación sentimental de Iván Sánchez, estado del que recientemente habló en una plática con Mar Saura en Instagram donde, aunque no quiso revelar si sigue soltero, sí admitió que su corazón está muy bien en estos momentos: “Está aquí, lo tengo aquí, como detrás del esternón un poquito a la izquierda (…) está feliz, está contento, está tranquilo, ¡está fenomenal!”, comentó. Aunque prefirió guardarse los detalles de su vida privada, en redes sociales, sus fans han comenzado a detectar una dinámica con una reconocida periodista que, coincidentemente, en los últimos meses, además de dejarle varios comentarios en Instagram, también ha visitado los mismos sitios que el actor, se trata nada más y nada menos que de la mexicana Lydia Cacho que, como el español, hace unos días disfrutó de unas vacaciones en Grecia donde posó para fotos idénticas a las que él posteó, dejando entrever que pudieron viajar juntos.

Aunque dejar comentarios en Instagram no es indicio de nada, los fans del actor reaccionan a cada mensaje que Lydia escribe en la cuenta del español donde, hace unas horas, causó revuelo al escribirle: “Ese atardecer perfecto”, en la última imagen que posteó Sánchez en esta red, donde no es la primera ocasión que le escribe o que le deja un like. En la imagen, se ve al actor mirando al horizonte mientras la puesta de sol aparece a sus espaldas en un destino del que no ha dado a conocer, pero que, según lo que escribió Lydia, ella también conoce. Además de estos nuevos mensajes, durante los días que Iván Sánchez pasó en Grecia, Cacho no sólo el regaló varios likes, en su cuenta personal (que es privada) publicó fotos idénticas a las que él compartió.

La constante presencia de la periodista en la cuenta de Iván ha dado pie a muchas especulaciones en torno a si su relación va más allá de una amistad o de que su cercanía va más allá. Esta teoría comenzó a reproducirse en los medios de comunicación a partir de las pequeñas pistas que Lydia ha ido dejando en el Instagram del actor de quien, debido a que la cuenta de ella está restringida, no podemos comprobar si los halagos son recíprocos, pero lo que sí es un hecho es que ambos estuvieron en Grecia, en la misma fecha y en los mismos lugares desde donde el actor posó como un Dios Griego demostrando que durante la cuarentena ocupó su tiempo esculpiendo su figura a través del ejercicio. En una de esas espectaculares fotos de Iván, Lydia dejó un comentario en el que con emojis de corazón y llamas con las que dejó claro que esas instantáneas son sus preferidas. El supuesto coqueteo entre el actor y la periodista comenzó públicamente en mayo pasado, durante la cuarentena, cuando la mexicana comenzó a reaccionar constantemente a las publicaciones de El Gallego, su personaje en la Reina del sur. De los primeros comentarios que desataron revuelo fue el que Cacho le dejó en mayo pasado en una foto donde él aparece tomando el sol: “Estás muy blanquito mijo”, le escribió.

Iván Sánchez y su vuelta a España como un hombre soltero

Después de trabajar por muchos años en México y Sudamérica, el año pasado decidió regresar a vivir a Madrid, ciudad que se ha convertido nuevamente en su base. Tras tomar esta decisión, el actor habló en entrevista para ¡HOLA! Tv cómo lo ha recibido la Madre Patria: “Soy un ciudadano del mundo, soy nacido en España, pero amo México porque me ha dado mucho, hace 25 años que voy, tengo íntimos amigos. Ahora hace cinco meses que no piso Ciudad de México y lo echo mucho de menos, en breve iré a comer unos taquitos”, explicó detallando que la cercanía con sus hijas es lo que más lo motivo. En diciembre de 2018, Ana Brenda dio a conocer, en exclusiva para ¡HOLA! que su relación con el actor terminó en abril de aquel año, luego de poco más de tres años de noviazgo, momento en el que el actor se convirtió en uno de los solteros más cotizados del medio, ¿será que su corazón ya tiene dueña?