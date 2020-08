Andrea Legarreta confirma que dio positivo a COVID-19

Con el paso de los días, el nombre de varios famosos se suma a la lista de personas alrededor del mundo que han dado positivo a COVID-19; es el caso de Andrea Legarreta, quien lo descubrió tras someterse a una prueba con la que finalmente puso fin a las dudas. La noticia fue dada a conocer la mañana de este 31 de agosto a través de la emisión del programa televisivo Hoy, en el que la conductora realizó un enlace en vivo desde casa para compartir cómo se encuentran ella y su familia en estos instantes. “Ahora me tocó a mí, a enfrentarlo con la mejor actitud. Yo pensaba que era un resfriado común pero resultó que no…”, dijo durante los primeros segundos de la charla, visiblemente optimista ante la circunstancia y tan transparente como suele ser al hablar de los asuntos relacionados con su vida personal.

Sin más rodeos, Legarreta relató cómo han sido estos días, en el que ha padecido algunos malestares a raíz de la enfermedad, aunque se encuentra bien y siguiendo las indicaciones médicas al pie de la letra. “La verdad es que los primeros días, los primeros avisos pues como un resfriado, un resfriado quizás un poquito más fuerte, los dolores del cuerpo los empecé a sentir muy parecidos a cuando te da influenza, fuertes y dolor de cabeza sentía y fiebre. Obviamente me tomaba algún medicamento para quitar el dolor del cuerpo y así lo vas sobre llevado bien, sí el sábado por la mañana dije ‘voy a dejar de tomar para el dolor del cuerpo y ver qué sucede’ y sí, la temperatura empezó a elevarse y acudí al hospital mejor…”, contó.

Frente a esta situación, Andrea puso fin a la incertidumbre al acudir a realizarse una prueba, con la que pudo confirmar sus sospechas y actuar de manera inmediata. “Lo que hice fue ir a que me hicieran la prueba y me entregaron los resultados ayer por la tarde, casi en la noche y bueno, la verdad es que dentro de todo, pues tomando el medicamento, bastante bien. Ya saben que ni soy dramática, ni me tiro al suelo, pero vamos a seguir los cuidados que nos indica el doctor, yo sé que vamos a salir de esta avante…”, dijo sonriente.

¿Cómo se encuentra su familia?

Andrea aprovechó el espacio para dar detalle de cómo pasan estos días sus hijas Mía y Nina, así como su esposo, Erik Rubín, quienes toman las medidas de precaución necesarias para evitar algún tipo de complicación. “Erik no tiene ningún síntoma, gracias a Dios. Las niñas les he escuchado algunos estornudos pero están bien. Mía dice que hace un par de días que estaba haciendo ejercicio, ella sentía como mucho cansancio. A mi me dio muchísimo cansancio, lo siento todavía pero con el medicamento me siento mejor… eso es lo que indica, que haciendo ejercicio se sintió más cansada de lo normal, ayer dice que sintió un poquito de dolor en el pecho...".

Antes de despedirse, Andrea también explicó cómo ha procedido su familia, que por ahora permanece en confinada en casa. “Ellos no se han hecho la prueba, pero el doctor considera que todos obviamente tenemos que estar en cuarentena y que si se quieren hacer la prueba o no pues ya es una decisión. Vamos a tener que estarnos haciendo pruebas con el oxímetro para ver cómo estamos oxigenando en la sangre… hay ciertos avisos que entonces es cuando tienes que acudir al hospital…”, confesó. Por otro lado, Legarreta aseguró que si bien han tomado las medidas de precaución necesarias, no tiene idea de cómo pudo haberse contagiado, aunque a partir de este momento está dispuesta a mantener los buenos ánimos.

