Con fotos inéditas al lado de Kailani, Eugenio Derbez celebra el 'Día del abuelo'

Por tercer año consecutivo, Eugenio Derbez celebró el Día del abuelo, una fecha que disfruta al máximo pues, su relación con Kailani, su nieta, es única. Con imágenes inéditas al lado de la hija de Aislinn Derbez, el comediante se auto felicitó y reveló cuál es su filosofía a la hora de educar a la nueva generación: “Malcriar a un nieto es la mejor forma de vengarnos de los berrinches que nos hicieron los hijos”, escribió al lado de los hashstag #nocierto, #buenositantito. Cuando Kai nació, no sólo cambió la vida de sus papás, también la de todo el clan Derbez que se volcaron en amor hacia ella, en aquel momento, Eugenio le dedicó un cariñoso mensaje a su hija por su debut como mamá: “Verte crecer y convertirte en una gran mujer me llena de orgullo. Eso me hace sentir que no lo hice tan mal”, le escribió en aquella ocasión a Aislinn, con quien tiene una relación muy especial por ser con quien debutó como papá.

Para esta esta celebración del Día del abuelo, Eugenio también incluyó a Alessandra Rosaldo, quien ha desempeñado un tierno papel con Kai, a quien ve como una nieta. De hecho, Alessandra fue una de las más emocionadas cuando se enteró que la bebé venía en camino. Cuando Aislinn y Mauricio anunciaron el embarazo de la actriz, la primera persona en reaccionar de la familia fue Alessandra quien les escribió: “¡Por fin podemos gritar a los cuatro vientos la inmensa felicidad que sentimos de saber que crecerá la familia! Aitana va a ser tía, Eugenio va a ser abuelo y yo seré…. ¿abuelastra, abuela? Lo que sea, profundamente feliz de tenerlos cerca. Toda la luz y todas las bendiciones del universo para ustedes. Serán los mejores padres del mundo. Los amo con todo mi corazón. Dios los bendiga siempre”.

Por su parte, Aislinn Derbez también felicitó a sus papás por el día del abuelo a través de varios videos en Tik Tok donde lo muestra durmiendo mientras revisa su celular: “Cuando ya se nota la edad”, escribió la actriz sobre el clip donde Eugenio Derbez le dice: “Déjame, estoy cansado”. Durante toda esta aventura de la maternidad, Aislinn ha contado con el apoyo de su familia, sobre todo de Eugenio y Alessandra, debido a la cercanía, ya que ambos viven en Los Ángeles. Además de sus abuelos, en casa de Derbez, Kai cuenta con su cómplice de vida, Aitana, quien, a pesar de ser su tía, la niña le llama prima y quien es su compañera de juegos.

Eugenio Derbez, orgullo de su nieta

En febrero de 2018, cuando se dio a conocer el nacimiento de Kailani, Eugenio fue uno de los más entusiasmado con la noticia y le dedicó un entrañable mensaje a su hija y nieta, por quienes siente mucho orgullo: “Bienvenidas las dos a esta, la mejor etapa de su vida. Y aunque ya seas mamá, siempre serás mi pequeña y siempre estaré ahí, tomado de tu mano. ¡Te amo profundamente! Mi hermosa hija, @aislinnderbez”. En aquella época, el comediante también reveló que luego de entrenar con Aitana, sí ayudó a su hija cambiando algunos pañales de Kai.

Aunque está feliz con su papel de abuelo, el comediante reveló qué siente cuando le llaman abuelo: “Cuando llega alguien y te dice ‘ay abuelito’ es muy fuerte, porque uno siempre se siente más joven de lo que es, ¿están de acuerdo? O sea, uno se siente joven aunque ya no lo seas y, entonces, como que te cuesta trabajo el chip de ahora eres abuelo, ahí me voy acostumbrando poco a poco”, comentó en abril de 2018 al programa El Gordo y la Flaca.