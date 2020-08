Liam Payne y el anillo de compromiso de 4 millones de dólares que le dio a su novia

A casi un año de que Liam Payne hiciera oficial su romance con la modelo texana Maya Henry, la atención se ha fijado nuevamente en la pareja. Ahora, tras una escapada nocturna que ambos tuvieron por la ciudad de Londres, hubo un detalle que para nada pasó desapercibido; el enorme y costoso anillo que lució la guapa chica de 20 años de edad, con quien el intérprete se ha comprometido, según confirmó People. Este nuevo capítulo llega varios meses después de aquel inolvidable momento que juntos protagonizaron durante su primera aparición pública, cuando posaron felices por la alfombra roja de un evento realizado en la ciudad de París. Así, el también compositor pasa la página de su anterior ruptura amorosa con Cheryl, madre de su hijo.

Las alertas se encendieron cuando los enamorados fueron captados por la lente de los paparazzi la noche del 27 de agosto, esto al salir del restaurante Novikov, ubicado en la capital inglesa. Pero fue durante su breve caminata hacia el automóvil en el que viajaban, que Maya dejó ver el enorme anillo que lleva en el dedo anular de su mano izquierda, lo que de inmediato confirmó las versiones del sonado compromiso que le ha dado la vuelta al mundo. Y no solo eso, porque durante las horas posteriores las conversaciones en torno a la llamativa joya fueron inminentes, pues se dice que se trata de una preciada pieza cotizada en varios millones de dólares.

De acuerdo con información dada a conocer por el diario The Sun, el anillo podría tener un costo aproximado de 4 millones de dólares (poco más de 87 millones de pesos mexicanos o el equivalente a £3 millones de libras esterlinas), una cantidad que bien podría justificar la sofisticación de esta exclusiva sortija, que cumple con características muy determinadas. “Asumiendo el precio estimado de 3 millones de libras, este hermoso anillo con el que Liam se le declaró, parece ser un cojín o un diamante con corte radiante, con un peso de 20 kilates y una claridad VVS y un color D…”, explicó a Page Six Andrew Brown, CEO de la multinacional WP Diamonds, con sede en Nueva York.

Entre otras cosas, los novios evitaron cualquier interacción con los fotógrafos, visiblemente serios y tratando de desviar su mirada de la lente. Eso sí, las imágenes han dejado al descubierto los casuales y elegantes looks que la pareja eligió para esta especial cita; ella con un vestido negro y chaqueta de piel en el mismo color, mientras que él usó una camisa dorada que combinó con pantalones también negros. Fue así como gracias a esta escapada, los fans del cantante pudieron tener mayor claridad del entusiasmo con el que hoy Liam asume su vida, aunque muy reservado en relación con estos aspectos de índole personal.

La historia detrás de su romance

Las noticias sobre su comentada cercanía acapararon la atención en agosto de 2018, tiempo después de la ruptura del ex One Direction con la cantante Cheryl. Sin embargo, Liam se dispuso a confirmar su romance hasta septiembre de 2019, fecha en la que además compartía lo mucho que este noviazgo lo hacía sentir entusiasmado. "Ella me ha devuelto la felicidad y me ha ayudado a superar el estrés…”, dijo por aquellos días, haciendo énfasis en algunos detalles de la buena química que existe entre los dos. “Ella es increíble. La diferencia con ella es que está tan relajada que me ayuda a relajarme en cualquier situación…”, explicaba el intérprete, quien desde ese instante comenzó a trazar el camino de su nueva historia sentimental.

