Mark Tacher alerta a sus seguidores sobre un fraude en su nombre

Siempre sincero con sus fans, Mark Tacher hizo uso de su cuenta de Instagram para denunciar y alertar a sus seguidores de un intento de fraude en su nombre. A través de varias capturas de pantalla, el actor mostró la forma de operar de esta persona que, con engaños, pide dinero haciéndose pasar por él. Luego de que le enviaron estas conversaciones, Mark decidió dar a conocer esta situación y deslindarse por completo de esta práctica. Según mostró, esta persona aborda a sus fans, tanto en México como en el extranjero, con quienes comienza una interacción que termina cuando les solicita ayuda financiera. De inmediato, los seguidores del actor le expresaron su apoyo incondicional, tal como lo han hecho en otras situaciones difíciles del histrión, como su reciente divorcio con Cynthia Alesco, noticia que ella dio a conocer en abril pasado. Aunque, de primer momento, Mark no quiso dar detalles de esa situación personal, hace poco, aseguró que su relación terminó por diferencias irreconciliables.

El actor acompañó las capturas de pantalla con el texto: “¡Mucho cuidado a todos! Hay alguien haciéndose pasar por mí en Hangouts. Está pidiendo dinero, No tengo cuenta ahí. Mucho cuidado”. Mark dejó claro que él no cuenta con un perfil en esta aplicación, por lo que pidió ayuda a sus seguidores para denunciar y difundir dicha información. Tras este anuncio, varios de sus fans le dejaron comentarios haciendo alusión a que, otra persona, también estaba haciendo lo mismo a través de Instagram, situación que quedó al descubierto gracias a este post que ya provocó la reacción de miles de sus seguidores que ya comenzaron a reportar dicho perfil.

Durante esta contingencia, como muchos otros famosos, Mark ha estado trabajando en casa, desde donde lazó su programa Inside Tacherman, que se transmite a través de Facebook, en el que tuvo como padrino de lujo a su hermano, Alan Tacher; quien, en este episodio, su hermano mayor recordó su infancia en la Ciudad de México. Aunque sus carreras han tomado rumbos diferentes y Alan vive en Miami, mientras Mark reside en nuestro país, son muy cercanos, de hecho, hace poco el conductor de Despierta América salió a la defensa de su hermano, ante la ola de especulaciones que se generaron a partir de su divorcio: “Tiene un carácter fuerte, pero sí te voy a decir una cosa, y te lo digo honestamente, yo conozco perfectamente a Mark, sé que tiene un carácter fuerte, porque tiene un carácter fuerte, como yo lo tengo, somos de mecha corta como decimos, pero te juro por Dios es súper educado, es súper decente, es súper caballeroso con las mujeres, es súper atento, la verdad”, dijo Alan.

El matrimonio ya no está en sus planes

Después de su boda civil y divorcio con Cynthia Alesco, Mark Tacher confesó recientemente que el matrimonio ya no está en sus planes y explicó por qué: “Uno tiene que aceptar cuando las cosas se terminan. La separación fue una decisión que se tomó de parte y parte, que se tomó en el momento en el que se tuvo que tomar, pero fue decisión de ambos. No, no me arrepiento de haberme casado, porque, ¿ya para qué?, ¿de qué sirve que me arrepienta?, ahora sí, nada más es que, nunca más lo volvería hacer”, declaró en julio pasado el actor en entrevista para el programa Sale el Sol.

Aunque siempre se portó como un caballero, Mark comentó que, en su relación, las cosas cambiaron a partir de que se convirtieron en marido y mujer: “No después de esta experiencia, no. Yo creo que tendrían que pasar muchos años. Ya el hecho de casarse, de firmar papeles y hacer vida… ¡híjole, Híjole! Yo, en mi caso, por lo menos ahorita si lo veo meramente imposible. La gente como que de repente, con eso papeles, se creen que tiene derechos extras de los que no deberían tener. O sea, y ahí es donde está completamente fuera de lugar, para mí, ya el matrimonio. Por qué la gente cambia y exige y hace cosas que no hacía antes de firmar ese papel y ahí es donde está terrible porque, entonces, ahí es donde viene la desconfianza”, reveló el actor sobre su matrimonio.