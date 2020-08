Ha fallecido Manuel 'El Loco' Valdés

El escenario de la comedia en México está de luto, pues se acaba de dar a conocer el sensible fallecimiento de Manuel El Loco Valdés, uno de los sus mayores exponentes. Luego de un largo tiempo enfrentando problemas de salud, el actor finamente perdió la batalla. Esta lamentable noticia empezó a circular en redes sociales, pero fue su propio hijo Pedro Valdés Larrañaga, quien en medio de su dolor, quiso confirmar el triste desenlace.

Paola Rojas dio a conocer esta mañana en su noticiero Al Aire, que el hijo del comediante había confirmado a Televisa Espectáculos el sensible fallecimiento de su padre, quien tenía 89 años. Tan pronto se conoció esta noticia, el espacio matutino de información de la empresa empezó a recordar algunos momentos de la trayectoria de El Loco, quien trabajó para dicha televisora gran parte de su carrera. A su vez, Pedro tomó sus redes sociales para dedicar un sentido mensaje en memoria de su papá. “Gracias siempre por todo. Te amo, Que tu camino sea luminoso. Ahora eres eterno. Gracias, gracias y más gracias. Te adoro padre hermoso”, escribió al compartir una nostálgica fotografía del actor.

Hace unas semanas, Manuel Jr, otro de los hijos del lejendario cómico, había revelado algunos detalles sobre el estado de salud de su padre, señalando que pese a su condición, su característico sentido del humor seguía intacto. “Mi padre está muy bien con su familia, sigue bromeando, pero no estamos en frente, porque no nos gusta verlo enfermo y a él tampoco”, dijo al ser entrevistado para el programa De Primera Mano.

Perteneciente a una familia talentosa

El Loco Valdés nació en enero de 1931, en Ciudad Juárez, Chihuahua, perteneciente a una de las dinastías más importantes de cómicos mexicanos en la que tamboén destacaron Germán Valdés (Tin Tan), Ramón Valdés (Don Ramón en El Chavo del Ocho) y Antonio Valdés Castillo. Desde que era joven decidió mudarse a la capital del país para probar suerte en pantalla, y vaya que logró hacerse de un nombre en el medio. Fue un actor destacado durante la Época de Oro del cine mexicano y grabó un sinfín de películas luego de su debut en 1949. Pero más allá de la pantalla grande, también tuvo una exitosa carrera en la televisión y el teatro.

El comediante fue padre de 10 hijos, de ellos el menor es Cristian Castro, fruto de la relación de El Loco con Verónica Castro. El cantante expresó en algunas entrevistas la admiración y respeto que siempre le guardó a su padre. “Yo lo frecuento cuando puedo, cuando tengo el tiempo, cuando se puede (…) él es una persona importante para mi mamá, para mí, para mi vida, su imagen es importante, pero no siento mucha cercanía, no siento una relación padre e hijo, porque no la tuvimos”, dijo hace un par de años en entrevista para Ventanenando. “Lo admiro, lo quiero, le agradezco, pero no tengo esa cercanía como para derramar una lágrima porque probablemente no lo voy a lograr”, dijo en dicha entrevista.

