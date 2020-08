Mauricio Ochmann revela cuáles son sus prioridades: ‘Voy a disfrutar hoy, voy a disfrutar a mis hijas’

Más sincero que nunca, Mauricio Ochmann abrió su corazón durante una conversación que sostuvo con su gran amigo Odín Dupeyrón en Instagram quien, según contó, fue una pieza clave en la recuperación de su vida y carrera, tras enfrentar un fuerte episodio de excesos. El apoyo incondicional que recibió del escritor lo ayudó, no sólo a darle vuelta a aquella página; actualmente, sigue siendo uno de sus pilares, esta vez, en su separación con Aislinn Derbez, un proceso que han podido hacer desde la cordialidad y el amor, de acuerdo con lo dicho Ochmann es esta charla. Después de reconocer que, de este divorcio, aprendió que una situación como esta sí se puede realizar desde el respeto y el cariño -“Aprendí la perspectiva y la visión de cómo sí te puedes separar bien, cómo sí puedes tener un vínculo padre de familia, de cómo sí se puede”- el actor reconoció que, en estos momentos, su única prioridad son sus hijas, Lorenza y Kailani, de 16 y 2 años de edad, respectivamente.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En este Live, Mauricio reconoció que, en el pasado, su estilo de vida lo confrontaba constante pues, a pesar de tener éxito en la profesión, siempre sentía un hueco con el que tuvo que lidiar por varios años: “Hay una vida que es vida y la otra que es un camino de hacerte tonto, como zombie, de estar cómo muerto en vida”, confesó sobre cómo ha cambiado su realidad. El actor recordó cómo, con el afán de ser el mejor, se perdió de muchos momentos importantes: “Sí hubo un momento en mi vida en el que estaba trepado en este tren de las prisas, de hacer y de ser, y muchas veces sí llegué a ciertos lugares y sí se lograron ciertas cosas, pero la sensación de, una vez que llegas de: ‘ah, no manches, no disfruté’, estaba yo tan metido en este rollo que, a mí, llegó un momento que se me acabó la prisa”, explicó.

VER GALERÍA

Una vez que se dio cuenta que vivir para los demás no le estaba dando ninguna satisfacción, Mauricio decidió centrarse en él y en sus dos “tesoros”, sus hijas: “Un día dije: ‘no tengo prisa’, voy a disfrutar hoy, voy a disfrutar a mis hijas, voy a disfrutar el trabajo que quiero, el proyecto que quiero hacer”, aseguró. El protagonista de El Chema reconoció que, salir de la corriente, fue una buena elección: “Sí me bajé de ese tren de prisa”. Aunque ya no piensa como antes, reconoció que se sigue enfrentando a episodios dolorosos, pero ahora los afronta diferente: “Yo, de repente digo, le voy a invertir tanto de dolor y luego voy a cambiar el chip”. Ochmann continuó reflexionando: “Al final lo más fácil es no ver, no entrarle, evadirlo y aparte el sistema y la sociedad está creada para tenernos adormecidos, de alguna manera”, detalló.

Los días más felices al lado de sus hijas

Congruente con la decisión de enfocarse en sus hijas, en los últimos meses, el actor se ha entregado a su papel de padre. A través de su cuenta de Instagram, ha compartido varios momentos al lado de sus hijas, como el que publicó esta tarde, con Kailani: “El arte de hibernar en verano”, escribió junto a los hashtags #papábear y #babybear y una encantadora foto con la niña. El actor compartió cómo disfruta al lado de Kai quien, ha tenido la fortuna, de atravesar la transición del divorcio de sus padres cerca de ambos. Debido a que, también comparte la custodia de Lorenza, su hija mayor, con la mamá de la adolescente, Mauricio también organiza su agenda para disfrutar con ella, como lo hicieron a principios de julio pasado, cuando el actor compartió una foto al lado de su primogénita que acompañó de la frase: “Día de playa con esta princesa”.

VER GALERÍA

La gran ventaja que ha tenido Mauricio en esta contingencia es que sus dos hijas viven en Los Ángeles, razón por la cual ha estado muy cerca de ambas. Aunque Kai es todavía muy pequeña para entender la ruptura de sus papás, ha comenzado a normalizar el hecho de que su papá no duerma en casa algunas noches, según reveló Aislinn hace unos meses en una entrevista virtual para Lara Visión TV: “En la cuarentena, que no estamos trabajando, nos la llevamos mitad y mitad, entonces él la ve un día, yo la veo otro. Constantemente, como somos muy amigos, de verdad nos amamos y nos llevamos tan bien, hay una parte que es simplemente como ‘¡Ok! Papá ahora tiene otra casa y mi mamá sigue en el mismo lugar’, pero ese es el único cambio”, explicó la actriz sobre cómo su hija está tomando la situación.